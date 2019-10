Virtue-Geschäftsführer Konstantin Jakabb

Wien – Nach STANDARD-Infos kommt es bei Virtue Austria – dem Agenturableger von Vice – zu Umstrukturierungen und Kündigungen. Virtue-Geschäftsführer Konstantin Jakabb bestätigt das auf STANDARD-Anfrage, 13 Mitarbeiter wurden beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet. "Es tut uns um jede Mitarbeiterin und um jeden Mitarbeiter leid. Wir sind von der Expertise und der Leistung von allen überzeugt und versuchen proaktiv, diese großartigen Talente schnellstmöglich zu vermitteln", sagt Jakabb.

"Fokussierung"

"Nach einer langen und intensiven Aufbau- und Lernphase, in der wir sehr viele Kunden, Leistungen, Umsätze und Menschen aufgenommen haben und uns vergrößert haben, leiten wir nun eine Phase der Fokussierung ein", erklärt Jakabb den Umbau, "wir fokussieren in der nächsten Phase auf Full Understanding, anstelle Full Service." Was heißt das? "Wir wollen Kunden weiterhin umfänglich und mit aller Detailtiefe verstehen und die bestmögliche Lösung liefern, aber nicht mehr notwendigerweise jede Leistung dafür inhouse herstellen".

Virtue trennt sich laut Jakabb auch von fünf Kunden, "wir fokussieren auf weniger Kunden, dafür wollen wir echte Partner". Virtue arbeitet etwa für Hutchison Drei Austria, Renault, die Post, McDonald’s oder Ikea. Derzeit beschäftigt die Agentur nach eigenen Angaben 102 Mitarbeiter. (red, 17.10.2019)