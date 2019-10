Jungproduzent Rian Treanor bringt britischen Footwork nach Wien. Foto: Chloe Pensavalle

Freitag, 18.10.19

Katzenalter und Clubveranstaltungsalter ist quasi dasselbe. Sprich: Wenn Katze oder Party sieben Jahre alt sind, sind das in Menschenjahre 44, oder es kommt einem zumindest so vor. Alles Gute zum 44er also, Struma+Io dine! Die Reihe für experimentelle Clubmusik mit Techno-Schlagseite lässt sich heute im Fluc feiern. Man ist aber auch öffi für andere Genres. So wird uns ein ziemlich feines Footwork-Set beschert, wie es nur ein Brite wirklich überzeugend auflegen kann – das ist eine Kulturtechnik so wie Teetrinken. Der meisterliche Jungproduzent Rian Treanor beherrscht sie.

Wer diesen Partyplaner häufig liest, weiß, dass seine Autorin immer auf der Suche nach erheiternden DJ-Namen ist. Auf die Liste hat es hiermit auch DJ Festnetz geschafft. Keine Ahnung, was er oder sie bei Permanent Red im Celeste zu spielen gedenkt, aber da die Reihe immer besuchenswert ist, wird es schon passen. Herr Late 2 the Party (auch nicht schlecht!) wird sich jedenfalls live in funky Schmuseelektronik ergehen.

Zum Fish Market in die Grelle Forelle kommt Answer Code Request, der im Berliner Berghain Resident DJ ist und eine sehr atmosphärische und ungewöhnliche Vorstellung von Techno verwirklicht.

Samstag, 19.10.19

Früh übt sich, wer abends betrunken sein will. Ab 10 Uhr darf man am Samstag bereits in einem neuen Plattenladen in Margareten vorbeischauen. Der Veranstalter der Reihe Nil Desperandum (existiert seit 48 Menschenjahren!) hat sich einen Lebenstraum verwirklicht und feiert ihn bei der Eröffnung seines Sissysound Record Stores. Man darf sich auf ganz unterschiedliche DJ-Sets freuen, die für die musikalische Vielfalt stehen, die dort ein Zuhause gefundet hat. Mit dabei sind Bernhard Fleischmann, Vina Yun oder Drehli Robnik. Nach Ladenschluss wird noch im Grillx mit Numavi-Record-Bands weitergefeiert.

In der Luster-Bar macht That Good Ẅibe Collective Laune auf Hip-Hop und Bassspaß, und eine Queer Techno Night kommt über den Opera Club. Zur Reihe BLVZE ins Fluc zu gehen ist nie falsch, wenn man UK Grime mag – auch das ist eine britische Kulturtechnik. Heute selektiert von Walton. aus Manchester. (Amira Ben Saoud, 18.10.2019)