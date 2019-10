Vor der am Dienstag beginnenden Lohnrunde für 430.000 Beschäftigte im Handel steckt die Gewerkschaft ihre Forderungen hoch. Die Händler verlangen "Augenmaß"

Die für den Einzelhandel wichtigste Zeit naht, das Weihnachtsgeschäft und mit ihr die Lohnrunde der Handelsangestellten. Foto: APA / Robert Jäger

Wien (APA) – Die Handelsangestellten nehmen Anleihe bei den Metallern und verlangen um hundert Euro mehr Gehalt. Das entspricht einer Gehaltserhöhung um im Schnitt 4,4 Prozent und liegt damit knapp unter der Forderung der Metallgewerkschaft. Die von der Privatangestelltengewerkschaft GPA für rund 413.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge in Handelsbetrieben geforderte Erhöhung würde für niedrige Einkommen ein Gehaltsplus von 6,1 Prozent bedeuten, und für die höheren Gehaltsstufen rund 2,1 Prozent.

Stark gestiegene Mieten und Lebenserhaltungskosten würden eine derartige Erhöhung rechtfertigen, sagte der GPA-Verhandler Martin Müllauer. Müllauer ist Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA und Betriebsratsvorsitzender der Morawa Buch- und Medien GmbH.

Die Arbeitgeber konterten prompt, sie appellieren für "mehr Augenmaß". Die Forderungen der Gewerkschaft seien "überzogen und realitätsfremd", so der Obmann der Bundessparte Handel, Peter Buchmüller. Er stößt sich auch an der Vorgangsweise der Gewerkschaft. Es sei unüblich, monetäre Forderungen vor Beginn der KV-Verhandlungen über die Medien auszurichten, kritisierte Buchmüller via Aussendung.

Zwei Drittel Frauen

Knapp zwei Drittel der Angestellten im Handel in Österreich sind Frauen, im Einzelhandel liegt der Frauenanteil noch etwas höher. Viele Frauen arbeiten Teilzeit. Ein kräftiges Gehaltsplus für die Angestellten würde "den Konsum stärken und einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität zu leisten", so Arbeitnehmervertreter Müllauer. Außerdem fordert die Gewerkschaft im Rahmen der KV-Verhandlungen drei Freizeittage. Dies sei notwendig, "um den Handelsangestellten die notwendige Zeit zur Erholung zu sichern, die sie wegen dem zunehmenden Stress und dem hohen Arbeitsdruck" brauchen, so der Gewerkschafter.

Gewinnausschüttungen gestiegen

Die Handelsbranche stehe gut da, sagt GPA-Wirtschaftsbereichssekretärin Anita Palkovich, die Chefverandlerin auf Arbeitnehmerseite. Die Gewinnausschüttungen der Handelskonzerne seien 2018 deutlich gestiegen, die Firmen verfügten über eine solide Eigenkapitalausstattung. Umsatz und Produktivität pro Beschäftigten seien gestiegen, sagte Palkovich unter Verweis auf den Branchenreport der Arbeiterkammer, für den 210 Handelsunternehmen mit knapp 125.00 Arbeitnehmern untersucht wurden. "Die Angestellten und Lehrlinge im Handel sind die Leistungsträger der Umsatz- und Gewinnentwicklung. Eine kräftige Gehaltserhöhung auch im heurigen Jahr ist gerechtfertigt und leistbar", so Palkovich. Auch die angesichts der erlahmenden Konjunktur wichtige Stimulierung des privaten Konsums wird von den Lohnverhandlern ins Treffen geführt.

Im Dezember 2018 hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach fünf Verhandlungsrunden für 2019 auf ein Gehaltsplus zwischen 2,5 Prozent und 3,2 Prozent geeinigt. (APA, ung, 18.10.2019)