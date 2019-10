Schnitzel ohne Fleisch, echte Panade und nicht im Fett herausgebacken: Na, da traut sie sich was, die Luxemburgerin in Österreich. Was soll ich sagen: Mir schmeckt's, und Karfiol ist eines meiner absoluten Lieblingsgemüse, wenn es draußen kälter wird. So wie alle Kohlarten eignet er sich im Herbst und Winter hervorragend für die alltägliche Kost. Kohlgemüse hat einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Es ist wahres heimisches Superfood.

Foto: pascale neuens

Zutaten (für circa 3 Portionen)

für die Karfiolsteaks



1 Karfiol / Blumenkohl

2 Eier

50 g Süßlupinenmehl oder Leinsamenmehl

Olivenöl

Salz, Pfeffer

für die Birnen-Curry-Sauce

2 saftige, reife Birnen, geschält und gewürfelt

1 Scheibe Ingwer, fein gehackt

1 EL frisch gepresster Limetten- oder Zitronensaft

1 TL Curry

½ TL Kurkuma

Salz, Pfeffer

Zubereitung



Das Backrohr auf 180 Grad Umluft vorheizen. Karfiol von den Blättern befreien. Den Kopf aber sonst ganz lassen (nichts vom Strunk herausschneiden, sonst zerfällt er). Mit einem großen und langen Messer in circa 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Seitlich fallen die Scheiben auseinander – das macht aber nichts.

Die Eier in einem Suppenteller aufschlagen. Das Mehl in einen zweiten Teller geben. Ein Backblech mit Olivenöl einfetten. Jede Karfiolscheibe zuerst im Ei und anschließend im Mehl wenden und dann auf das Backblech geben. 15 Minuten braten. Einmal wenden, neuerlich mit etwas Olivenöl beträufeln und die Temperatur eventuell etwas zurückdrehen (170 Grad). Weitere 10 Minuten braten.

Während der Karfiol im Rohr brät, die Sauce zubereiten: Birnenwürfel in einen Mixbecher geben und mit den Gewürzen pürieren, bis alles cremig ist. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. (Pascale Neuens, 19.10.2019)