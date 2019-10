Samsung patzt bei seinem Fingerabdruckscanner. Foto: Proschofsky / STANDARD

Ob Fingerabdruckscanner oder Gesichtserkennung: Kaum ein aktuelles Smartphone kommt mehr ohne biometrische Entsperrmethoden aus. Diese sind praktisch, weil sehr einfach zu nutzen, und bieten zumindest ein gewisse Level an Sicherheit. Problematisch wird es aber, wenn der Hersteller bei der Implementierung patzt – und hier ist Samsung nun eine besonders peinliche Panne passiert.

Einfacher Trick

Der Fingerabdruckscanner des Galaxy S10 lässt sich kinderleicht austricksen, wie die britische Boulevard-Zeitung The Sun herausgefunden hat. Befindet sich auf dem Display nämlich eine billige Gel-Schutzfolie, akzeptiert das Smartphone kurzerhand jeden beliebigen Fingerabdruck. Auf Twitter kursieren Videos, die nahelegen, dass das Note 10 dasselbe Problem hat. Dies wäre auch nicht weiter verwunderlich, benutzen doch beide den gleichen Sensor und dieselbe Software.

Bei Samsung hat man auf den Bericht mittlerweile reagiert. Gegenüber der BBC betont man, dass schon "bald" ein Software-Update folgen soll, mit dem der Fehler bereinigt wird. Generell rät man, nur hochwertige und offiziell zertifizierte Folien für das eigene Smartphone zu verwenden. Dies ändert natürlich nichts daran, dass ein Angreifer einfach selbst so eine Folie aufsetzen könnte, um die Sperre eines betreffenden Smartphones auszuhebeln.

Fehlersuche

In diesem Fall laufen genau genommen zwei Probleme zusammen. Zunächst einmal ist bekannt, dass Fingerabdrucksensoren im Display, wie sie Samsung aktuell verwendet, Probleme mit Display-Schutzfolien haben können. So können etwa dickere Glasfolien beim S10 dazu führen, dass die Erkennung gar nicht mehr funktioniert. Der entscheidende Fehler ist insofern an anderer Stelle zu finden, nämlich dass das Gerät bei einer fehlerhaften Erkennung entsperrt wird – und nicht einfach die Eingabe abgelehnt wird. Genau dies will Samsung wohl mit dem kommenden Update ausräumen.

Generell sind Fingerprintscanner im Display derzeit noch eine ziemlich unausgereifte Technologie. Samsung gehört dabei sogar noch zu den besseren Anbietern. Immerhin nutzt man eine vergleichsweise sichere Ultraschalltechnologie zur Erkennung. Andere Hersteller greifen lieber zu optischen Lösungen, die sehr einfach ausgetrickst werden können – nämlich mit einem Foto des Fingerprints. (apo, 18.10.2019)