"Call of Duty: Modern Warfare" wird ohne Lootboxen kommen. Der Shooter soll regelmäßig kostenlose Updates erhalten. Foto: Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare wird ganz ohne Lootboxen auskommen und regelmäßig neue Inhalte kostenlos erhalten. Dies hat US-Hersteller Activision-Blizzard in einem Blogeintrag bekanntgegeben. Neue Modi und Karten sollen demnach gratis in regelmäßigen Abständen hinzukommen. Ein regelmäßiges Einkommen verhofft man sich aber trotzdem in Form des Battle Passes. Dieses Element kennt man bereits von Fortnite, Apex Legends und Co. Hierdurch erhält man kosmetische Items, die keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben sollen.

Call of Duty

Teils absurde Mikrotransaktionen bei Vorgänger

Bei Black Ops 4 waren teils umstrittene Mikrotransaktionen an Bord. Dies kam bei den Spielern und selbst dem Entwickler selbst allerdings nicht allzu gut an, wie Kotaku bei einem Bericht herausgefunden hat. Inhalte des Games konnten per Echtgeldzahlung gekauft werden. Allerdings ging man mancherorts zu weit: So konnte etwa ein roter Punkt als Alternative zum Fadenkreuz für einen Euro im Ingame-Store gekauft werden. Mikrotransaktionen wird es offenbar auch bei der neuen Ausgabe des Shooters geben, da der Battle Pass erst später starten soll.

Call of Duty

Release von "COD: MW" steht unmittelbar bevor

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC und Konsolen. Entwickler Infinity Ward will ein Reboot der "Modern Warfare"-Serie mit komplett neuer Handlung bieten. Dabei sollen die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und Spieler selbst zu moralisch fragwürdigen Entscheidungen gezwungen werden. Der Shooter wird eine Einzelspieler-Kampagne und einen Multiplayer-Modus mit Cross-Play mit sich bringen. Ein Battle-Royale-Modus ist vorerst nicht dabei, soll aber laut Gerüchten später kommen. (red, 18.10.2019)