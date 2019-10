Mit seiner grünen Glasfassade erinnert das Razor House in La Jolla, Kalifornien, eher an ein futuristisches Bürogebäude als an eine Promi-Immobilie. Der Bau gehört allerdings nicht Fiction-Playboy Tony Stark, sondern seit kurzem der R-&-B-Sängerin und 15-fachen Grammy-Gewinnerin Alicia Keys.