Mit der Kampagne "Crime has no gender" sollen speziell weibliche flüchtige Tatverdächtige vorgestellt werden

In dieser Galerie: 3 Bilder Elisabeth Skarits wird vom Bundeskriminalamt gesucht. Foto: Bundeskriminalamt Felzmann wird verdächtigt, zwei Nachbarn erschossen zu haben. Foto: Bundeskriminalamt Tibor Foco im Jahr 1986 (rechts), Bildmontage des BK (links). Foto: Bundeskriminalamt

Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Klosterneuburg gesichtet, aber das ist schon mehr als acht Jahre her: Elisabeth Gertrude Skarits (geborene Zehetner) zählt für das Bundeskriminalamt zu den drei "Most Wanted Persons", also den am dringendsten gesuchten Kriminellen.

Die 63-Jährige steht im Verdacht, zwischen 2005 und 2008 als Geschäftsführerin einer Liegenschaftsverwaltung in mindestens zwölf Fällen Immobilien- und Mietbetrügereien begangen zu haben. Es soll ein Gesamtschaden von 4,2 Millionen Euro entstanden sein.

Neben Skarits stehen Friedrich Felzmann, der 2017 in Stiwoll in der Steiermark zwei Nachbarn erschossen haben soll, sowie Tibor Foco, der im Verdacht steht, 1986 eine Prostituierte ermordet zu haben und bei einem Studienausgang aus der Haftanstalt flüchtete, auf der Liste der "Most Wanted". Foco wurde 1987 rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt, das Urteil wurde mittlerweile aufgehoben und das Verfahren neu aufgenommen.

EUROPOLtube

Nach Skarits wird nun auch prominent auf der Europol-Website eumostwanted.eu gefahndet: Im Zuge der Kampagne "Crime has no gender" ("Verbrechen hat kein Geschlecht") werden weibliche Tatverdächtige in eigenen Porträts präsentiert. Flüchtige mutmaßliche Straftäterinnen sollen so eventuell mithilfe der Bevölkerung gefunden werden. Europol begründet den Kampagnenschwerpunkt damit, dass in den letzten Jahren die Kriminalität bei Frauen gestiegen sei – wiewohl in geringerem Ausmaß als bei Männern.

21 EU-Mitgliedsstaaten haben eine der meistgesuchten Tatverdächtigen ausgewählt, die nun auf der Website präsentiert werden. Neben Fotos der Verdächtigen, die erst nach mehrmaligem Scrollen völlig sichtbar werden, werden die Delikte dargestellt, die den Personen vorgeworfen werden.

Im Bundeskriminalamt fahndet seit 2003 eine eigene Zielfahndungseinheit weltweit nach konkreten flüchtigen Tatverdächtigen. Die Einheit ist Teil des European Network of Fugitive Active Search Teams (Enfast). (van, 18.10.2019)