Laut Steven Ogg soll "GTA 6" bald kommen. Foto: GTA VR

Wann kommt GTA 6? Steven Ogg, Schauspieler und Synchronsprecher von Protagonist "Trevor" aus GTA 5, soll nun einen Hinweis zum Release geliefert haben. Bei einem Panel der Brazil Game Show hat Ogg verraten, dass "bald" ein Nachfolger erscheinen soll. "Die Games [von Rockstar] brauchen sieben bis acht Jahre, rechnet einfach nach", sagte der Schauspieler bei dem Event.

Corridor

Release rund um neue Playstation und Xbox

GTA 5 erschien vor mehr als sechs Jahren, somit sollte der Nachfolger somit nächstes oder übernächstes Jahr erscheinen, wenn man den Worten von Ogg Glauben schenkt. Ob der Schauspieler nach seiner Rolle als "Trevor" nämlich noch Kontakt mit Rockstar Games hat, ist unklar. Allerdings gibt es auch andere Gerüchte, die davon sprechen, dass GTA 6 kurz nach dem Launch der nächsten Playstation und Xbox erscheinen soll.

Kein wirklicher Bedarf an neuem "GTA"

Aktuell ist Rockstar Games mit dem Launch von Red Dead Redemption 2 für PC beschäftigt. Bedarf an einem Nachfolger von GTA gibt es ohnehin nicht, da sich GTA 5 weiterhin gut verkauft und der Online-Modus Millionen in die Kassen des Studios spült. Im Juli erschien mit "The Diamond Casino & Resort" ein größeres Update, das nicht ganz unumstritten war. Fokus der Erweiterung war nämlich Glücksspiel. In mehr als 50 Ländern wurde das Update in weiterer Folge verboten.

Rockstar Games

Neues "GTA" nach jeder neuen Generation

Dass Rockstar Games zum Launch der neuen Konsolengeneration auch ein neues GTA auf den Markt bringt, ist allerdings nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Kurz vor dem Release der Xbox One und Playstation 4 wurde nämlich GTA 5 veröffentlicht. Bei der Playstation 3 und Xbox 360 waren es immerhin rund zwei Jahre, die Spieler auf GTA 4 warten mussten. Bei der Playstation 2 verging ein Jahr, bis Rockstar Games GTA 3 veröffentlichte. (red, 18.10.2019)