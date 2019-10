Günther Brandstetter beschäftigt sich von Berufs wegen mit Gesundheit. Auf Dauer nicht zu rauchen ist doch schwerer als er dachte. Foto: cremer/rawicka/istock

Fast sechs Monate keine Zigaretten mehr inhaliert – und dann das: ein netter Abend mit zwei Ex-Rauchern, zuerst ein Konzert und danach noch in ein Tschocherl. Alte Hadern aus den Lautsprechern, verraucht und vernebelt, so wie ich das mag. Seit ich selbst keine Tschick mehr rauche, liebe ich diesen Geruch. Ist deutlich besser, als selbst zu rauchen.

Wir bestellten die erste Runde Bier und Wein, prosteten uns zu, als plötzlich einer aus der Runde Zigaretten aus der Hosentasche zieht. Die habe er eben an der Budl gekauft, sagte er, und warf die Packung lässig auf den Tisch. Zur freien Entnahme. Ich schaute ungläubig. An solchen Abenden dürfe das schon sein, morgen ist eh wieder Schluss, versicherte mir das Gegenüber. Demonstrativ zündete er sich genüsslich eine an.

Was die Sache nicht leichter macht: Ich mag den Geruch von Zigarettenrauch. Foto: Getty Images/iStockphoto

Nach erstem Zögern dachte ich mir: "Was soll's. Jetzt wurde ich rund ein halbes Jahr nicht rückfällig, was macht so ein Abend schon aus." Der Geschmack der ersten Zigarette war alles andere als überwältigend, die zweite schmeckte etwas besser, die dritte fühlte sich nach früher an. In meinem Hirn regte sich etwas, das spürte ich genau. Das Ergebnis: Auf dem Heimweg blieb ich noch bei einem Automaten stehen. Vor dem Schlafengehen rauchte ich die vierte Zigarette auf dem Balkon.

Zum Glück verkühlt

Seit diesem Abend vor zehn Tagen ist mir wieder bewusst, wie mächtig die Nikotinsucht ist. Es blieb nicht bei den vier Zigaretten, es folgten jeden weiteren Tag zwischen drei und sechs Zigaretten. Warum war mir das passiert? Mir fiel ein Posting von Edi Digder ein, das die Sache ziemlich gut auf den Punkt bringt.

Nichtrauchen hat mich also auch tatsächlich ein bisschen depressiv gemacht, wie auch meine Frau feststelle, die es Stimmungsschwankungen nennt. Ohne Zigaretten bin ich grantig und reizbar, sagt sie. Und irgendwie stimmt das auch. Soll ich für die gute Stimmung wieder zu rauchen beginnen? Sicher nicht. Weil der Rückfall macht mich, ehrlich gesagt, auch depressiv. Es ist eine Niederlage. Hoffentlich hilft mir die Verkühlung, ich will wieder Nichtraucher sein. Grantig hin oder her. (Günther Brandstetter, 20.10.2019)