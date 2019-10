Radiotipps:

PODCAST

Was macht die tägliche Pflegearbeit schwer?

Pflegerinnen reden über ihre Arbeit, und die Rabtaldirndln schicken eine Grußbotschaft. cba.fro.at

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir: Michael Ostrowski_Claudia Stöckl tauscht sich bei Kaffee und Kipferln mit dem Schauspieler aus. Bis 11.00, Ö3

23.00 MAGAZIN

Kunstsonntag: Radiokunst – Kunstradio Dreams and Tears of Anna Karenina (What Tolstoy didn’t write): ein Radio-Musical von Jasmin Hoffer und Oleg Soulimenko mit Gustavo Petek und Rosemarie Poiarkov. Bis 0.00, Ö1 (Doris Priesching, 20.10.2019)