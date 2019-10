Das Strandbad in Klagenfurt an einem nebligen Oktobermorgen 2019

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem nebligen Oktobermorgen 2019, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Jacken mit der Aufschrift "Security". Sie werfen Kieselsteine ins Wasser.)

DER ERSTE: Summa vuabei, ha?

DER ZWEITE: Schaut aus.

DER ERSTE: Schas, oda?

DER ZWEITE: Eh.

(Pause)

DER ZWEITE: Noch vül schasa is, doss danoch glei onfongt Winta.

DER ERSTE: Konn ma nit sogn.

DER ZWEITE: Ah so? Host du schon amol g'heat, doss noch Heabst nit glei onfongt Winta? DER ERSTE: Dos man i nit. Schasa. Konn ma nit sogn.

DER ZWEITE: Warum nit? Is vielleicht nit schasa Winta wia Heabst?

DER ERSTE: Schon. Oba Schas Hauptwuat. Ka Steigerung. Drum konn man nit sogn schasa, konn ma lei sogn, Winta greßara Schas wia Heabst.

DER ZWEITE: Von mia aus, wonnst manst ...

(Lange Pause. Kieselsteine.)

DER ERSTE: Und weast segn, See wead heia aa wieda nit zuagfrian.

DER ZWEITE: Eh. Des is sowieso des Oascheste.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 18.10.2019)