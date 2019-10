FAC schlägt Blau-Weiß Linz in letzter Minute, Sieg auch für Wacker Innsbruck

Klagenfurter Jubel (Archivbild). Foto: GEPA pictures/ HPYBET

Klagenfurt – Austria Klagenfurt ist in der 2. Fußball-Liga einfach nicht zu bezwingen. Die Kärntner setzten sich am Freitagabend im Klagenfurter Karawankenblickstadion gegen Horn 2:0 durch, feierten den siebenten Saisonsieg und sind nach elf Runden weiter ohne Niederlage. Der Tabellenführer konnte den Vorsprung auf Ried, das erst am Samstag beim FC Liefering im Einsatz ist, auf fünf Punkte ausbauen.

Einen Rückschlag im Aufstiegsrennen gab es für Austria Lustenau. Die Vorarlberger zogen bei Vorwärts Steyr leistungsgerecht mit 1:3 den Kürzeren. Es war die erste Niederlage unter der Führung von Trainer Roman Mählich, der zuvor in allen vier Pflichtspielen siegreich den Platz verlassen hatte. Der Rückstand auf Klagenfurt wuchs auf acht Zähler an, zudem mussten die Lustenauer den neuen punktgleichen Dritten Steyr vorbeiziehen lassen. Wacker Innsbruck verbesserte sich mit einem 2:1-Sieg bei den Young Violets auf Rang sieben. Punktgleich davor liegt Lafnitz nach einem 1:1 in Amstetten. Im fünften Spiel gewann der FAC beim Fünften Blau-Weiß Linz 3:2.

Sieg für den Tabellenführer

Nach dem am 11. Oktober abgewiesenen Insolvenzantrag gegen den Club gab es für die Klagenfurter nach der Länderspielpause auf dem Platz die nächsten positiven Neuigkeiten. In der Anfangsphase hatte Okan Aydin bei einem Stangenfreistoß (11.) noch Pech, nach dem Seitenwechsel avancierte der 25-Jährige mit einem Doppelpack (52., 95.) zum Matchwinner. Die auf Rang zehn abgerutschten Horner kassierten die dritte Niederlage in Folge und mussten zudem noch den verletzungsbedingten Ausfall von Tormann Sebastian Gessl hinnehmen.

Erste Niederlage für Mählich

Lustenau ließ in Oberösterreich vieles vermissen, konnte an die zuletzt guten Leistung nie wirklich anschließen. Mirsad Sulejmanovic (30.) und Thomas Himmelfreundpointner (34.), der SC-Goalie Kevin Kunz mit einem aufspringenden Freistoß aus mehr als 35 Metern überraschte, legten den Grundstein für den Sieg.

Nach dem Anschlusstreffer von Matthias Morys (43.) kurz vor der Pause blieb es lange Zeit spannend, ehe Bojan Mustetic (92.) mit einem herrlichen Weitschuss ins Kreuzeck endgültig alles klarmachte. Für Lustenau endeten zwei Serien, hatte man doch zuvor drei Siege gefeiert und viermal nacheinander nicht verloren. Für Steyr war der erste Erfolg nach vier sieglosen Auftritten hingegen ein richtiger Befreiungsschlag.

FAC beweist Moral

Wie Lustenau kassierte auch Blau-Weiß Linz eine Niederlage. Die Oberösterreicher gingen durch ein kurioses Kopfball-Eigentor von Manuel Holzmann (22.) zwar in Führung, verloren die Partie aber nach dem kurz zuvor von Fabian Schubert (92.) erzielten Ausgleich durch einen Last-Minute-Treffer des Ex-Rapidlers Osarenren Okungbowa (95.). Für den FAC endete eine Serie von drei Niederlagen am Stück.

Über ein Erfolgserlebnis durfte Innsbruck jubeln. Alexander Joppich (3.) und Atsushi Zaizen (53.) trafen jeweils zu Beginn der beiden Hälften für die Gäste in Wien. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Benedikt Pichler (32.) war für die Young Violets zu wenig, für sie setzte es bereits die siebente Niederlage. Amstetten ging durch ein Tor von David Peham (52.) in Führung, musste aber fast postwendend durch Lafnitz-Stürmer Barnabas Varga (58.) den Ausgleich hinnehmen. (APA, 18.10.2019)





Ergebnisse:

Austria Klagenfurt – SV Horn 2:0 (0:0)

Tor: Aydin (52., 95.)

Young Violets Austria Wien – Wacker Innsbruck 1:2 (1:1)

Tore: Pichler (32.) bzw. Joppich (3.), Zaizen (53.)

Blau Weiß Linz – FAC Wien 2:3 (1:0)

Tore: Holzmann (22./Eigentor), F. Schubert (92.) bzw. Yilmaz (59.), Felber (63.), Okungbowa (95.)

Vorwärts Steyr – Austria Lustenau 3:1 (2:1)

Tore: Sulejmanovic (30.), Himmelfreundpointner (34.), Mustecic (92.) bzw. Morys (43.)

SKU Amstetten – SV Lafnitz 1:1 (0:0)

Tore: Peham (52.) bzw. Varga (58.)