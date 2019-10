In Barcelona haben Massendemonstrationen den Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien weiter angeheizt.

Glücklich aber abgekämpft läuft David Ortega durch die riesige Menschenmenge, auf einer der breiten Boulevards Barcelonas dem Passeig de Gràcia. Der Rucksack, die Isomatte, die Trinkflasche zeigen, dass der 26-jährige Sportlehrer zu denen gehört, die mit den "Märschen für die Freiheit" in der katalanischen Hauptstadt eingetroffen sind. Zu Zehntausenden kamen sie nach zwei ein halb Tagen aus fünf Richtungen hier im Zentrum an. Die Menge wuchs schließlich auf 525.000 Menschen – so die Stadtpolizei.

Die Ankunft der Märsche fiel mit dem vierten Generalstreik in nur zwei Jahren zusammen. Rund 50 Prozent sollen ihn – so offizielle Angaben – befolgt haben. Geschäfte blieben geschlossen. Fabriken, wie etwa die Autofirma Seat, stellten die Produktion ein. Flüge und Züge fielen aus. Barcelona war durch die Märsche, kleinere Demonstrationen und Straßenblockaden den ganzen Tag nur schwer mit dem Auto oder im Bus zu erreichen. Das gleiche gilt für die anderen Städte Kataloniens.

"Es geht uns um die Verteidigung der Rechte und Freiheiten", sagt Ortega. Sie protestieren gegen die Verurteilung von neun Unabhängigkeitspolitikern und -aktivisten wegen "Aufstand" in Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017 zu neun bis 13 Jahren Haft. "Freiheit für die politischen Gefangenen!" und "Unabhängigkeit!" ruft die Menge immer wieder.

Die Stimmung ist fröhlich. Junge, Ältere, ganze Familien mit Kindern sind gekommen. Ein paar Musiker spielen spontan zu traditionellen Weisen, so mancher fühlt sich zum Tanzen animiert. Wären nicht hier und da die Brandflecken auf dem Asphalt würde nichts darauf schließen lassen, dass es die vergangenen vier Nächte seit der Urteilsverkündung immer wieder zu Ausschreitungen gekommen war. "Ich hoffe, dass es heute friedlich so bleibt", sagt Ortega. Doch er sollte sich enttäuscht sehen.

Nicht so weit entfernt, vor dem gut abgesperrten Kommissariat der spanischen Nationalpolizei war das Bild ganz anders. Ein Gruppe junger Menschen riefen den Beamten Beleidigung zu, warfen irgendwelche Gegenstände. Die schwer ausgerüsteten Polizisten ließen sich provozierten, rückten aus. Es begann, was beginnen musste. Brennende Barrikaden, Schlagstockeinsätze, Gummigeschosse und erstmals auch der einzige Wasserwerfer der katalansichen Polizei, den Mossos d‘Esquadra. Er wurde in den 1980ern angeschafft und war seithier nie aus der Garage.

Schließlich waren Dutzende Verletzte zu beklagen. Die Polizei nahm mehrere meist sehr junge Demonstranten fest, darunter ein Fotograf der größten spansichen Tageszeitung El País. Er hatte versucht festzuhalten, wie ein Demonstrant brutal festgenommen wurde. Den Einsätzkräften gefiel dies nicht. Der Fotograf wurde auf den Boden gedrückt, mit Handschellen gefesselt und weggeschleppt.

Seit der Urteilsverkündung am Montag wurden 128 Menschen festgenommen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Innenminister Fernando Grande Marlaska trat am Freitag gleich zweimal vor die Presse. "Wir werden das Strafgesetzbuch mit aller Kraft gegen die gewaltsamer Unabhängigkeitsbefürworter anwenden", erklärte er. Eine Spezialeinheit der paramilitärischen Guardia Civil ist mit 300 Mann überall in Katalonien im Einsatz.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der spanische Sondergerichtshof, die Audiencia Nacional in Madrid gegen die Internetplattform "Demokratischer Tsunami" wegen "Terrorismus" ermittelt. Die eigens für die Proteste gegen das Urteil gegründete Bewegung zählt mittlerweile über 330.000 Abonnenten auf dem Nachrichten-App Telegram. Sie mobilisierten am vergangenen Montag Tausende zu einer weitgehend friedlichen Blockade auf den Flughafen von Barcelona. Mittlerweile wurde der Zugang zur Web des Tsunamis gesperrt. Sie ist auf einem sicheren Server in den British Indian Ocean Territory. Doch nun ist sie von Spanien aus nicht mehr aufzurufen. Nur wer es versteht seinen Internetverkehr umzuleiten, um mit einer ausländischen IP-Adresse zu navigieren, oder ausserhalb Spaniens lebt, kann tsunamidemocratic.cat weiterhin sehen.

Für das nächste Wochenende sind gleich zwei Demonstrationen angekündigt. Zum einen wird am Samstag ein breites Bündnis – nicht nur aus Unabhängigkeitsbefürwortern – gegen das Urteil und für Bürgerrechte auf die Straße gehen. Und am Sonntag will die von spansichen Parteien unterstützte Organisation "Katalanische Zivilgesellschaft" für die Einheit Spaniens mobil machen. Das Spitzenspiel der Liga, FC Barcelona gegen Real Madrid, wurde aus Sicherheitsgründen auf Dezember verschoben. (Reiner Wandler aus Barcelona, 19.120.2019)