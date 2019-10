"US-Truppen aus Syrien abzuziehen, ist ein schwerer strategischer Fehler", schreibt der republikanische Mehrheitsführer in einem Beitrag in der Washington Post

In dieser Galerie: 3 Bilder McConnell war bislang stets hinter Trump gestanden, nun kritisiert er diesen allerdings scharf für die Entscheidung, amerikanische Soldaten aus Nordsyrien abzuziehen. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana Pompeo bei der Pressekonferenz mit Stoltenberg in Brüssel. Foto: AP Photo/Francisco Seco Pompeo (rechts im Bild) bei den Gesprächen mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence (Mitte rechts) und dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan (Mitte links). Foto: Shaun TANDON / POOL / AFP

Washington – Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, hat sich mit ungewohnt harschen Worten gegen den Syrien-Kurs von US-Präsident Donald Trump gestellt. "US-Truppen aus Syrien abzuziehen, ist ein schwerer strategischer Fehler", schrieb McConnell in einem Gastbeitrag für die "Washington Post", der am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Dies mache Amerika unsicherer, stärke die Feinde der USA und schwäche wichtige Partner. Aus dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus habe er in den vergangenen Jahren drei Lehren gezogen: Die Bedrohung verschwinde nicht einfach. Eine Führungsrolle der USA sei hier alternativlos. Und Amerika führe diesen Kampf nicht alleine, sondern sei auf lokale Partner in der jeweiligen Region angewiesen. "Leider spiegeln die jüngsten Schritte der Regierung in Syrien diese wichtigen Lehren nicht", beklagte McConnell. "Die Kombination aus einem Rückzug der USA und den eskalierenden Feindseligkeiten zwischen Türken und Kurden schafft einen strategischen Albtraum für unser Land."

Kampf gegen IS "zurückgeworfen"

Er mahnte: "Selbst wenn die am Donnerstag verkündete Waffenruhe von fünf Tagen hält, haben die Geschehnisse der vergangenen Woche den Kampf der USA gegen den Islamischen Staat und andere Terroristen zurückgeworfen." Der Rückzug amerikanischer Truppen werde – wenn er nicht gestoppt werde – dem syrischen Machthaber Präsident Bashar al-Assad, dem Iran und Russland in die Hände spielen. McConnell rief dringend dazu auf, eine begrenzte Zahl von US-Soldaten in Syrien zu belassen, auch die Militärpräsenz im Irak und anderswo in der Region aufrechtzuerhalten und Afghanistan nicht zu verlassen, bevor der Job dort erledigt sei. "Amerikas Kriege sind nur dann 'endlos', wenn Amerika sich weigert, sie zu gewinnen."

Trump verfolgt das Ziel, US-Truppen aus Auslandseinsätzen heimzuholen und die Beteiligung seines Landes an "endlosen Kriegen" zu beenden. Mit dem Abzug amerikanischer Soldaten aus Nordsyrien hatte der Republikaner Anfang Oktober den Weg für eine Militäroffensive der Türkei gegen Kurdenmilizen in dem Gebiet freigemacht, was national wie international auf massive Kritik stieß. Selbst enge Verbündete in der eigenen Partei – neben McConnell etwa auch der republikanische Senator Lindsey Graham – liefen öffentlich Sturm gegen Trumps Kurs.

Stoltenberg begrüßt Waffenruhe

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die vorläufige Waffenruhe in Nordsyrien begrüßt. "Ich glaube, dass dieses Abkommen dabei helfen kann, die Situation zu deeskalieren", sagte Stoltenberg am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Mike Pompeo in Brüssel.

Er begrüße es, dass die beiden NATO-Verbündeten USA und Türkei sich auf das weitere Vorgehen geeinigt hätten. Zugleich betonte er, die Situation in Syrien bleibe fragil. Zuvor hatte Pompeo die Alliierten über das am Donnerstag in der türkischen Hauptstadt Ankara geschlossene Abkommen informiert.

Die Türkei hatte am 9. Oktober mit verbündeten syrischen Rebellen einen Feldzug gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden des Landes begonnen. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation. Für die USA waren die Kurdenkämpfer lange enge Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Am Donnerstagabend vereinbarten die USA und die Türkei eine fünftägige Feuerpause, die von den Kurden zunächst akzeptiert zu werden schien.

Pompeo: Koordinierung in Syrien erfolgt

Pompeo spielte die Berichte über bisherige Verletzungen der Waffenruhe herunter. Es habe "heute etwas Aktivität" gegeben, sagte er. "Aber wir haben ebenso sehr positive Aktivität gesehen." Insbesondere betonte er, dass der YPG-Rückzug Koordinierung erfordere, die bereits begonnen habe. Die USA seien zuversichtlich, dass die Ziele des Abkommens bis zum Ablauf der Waffenruhe erreicht würden. Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte am Freitag berichtet, dass bei Angriffen auf eine Grenzstadt etwa zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen sein. Ihre Berichte können nicht verifiziert werden.

Auch den Vereinten Nationen zufolge hält die Waffenruhe weitgehend. In den meisten Gebieten sei es ruhig, sagte der Sprecher von UN-Geralsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Freitag in New York. Allerdings hatte es rund um die Grenzstadt Ras al-Ain zuletzt weiterhin Beschuss mit Granaten und durch Schusswaffen gegeben. Die UNO berief sich auf Informationen ihres Nothilfebüros OCHA, das mit "vertrauenswürdigen Quellen" in dem Bürgerkriegsland zusammenarbeite.

Derweil gehe die humanitäre Hilfe für Zehntausende infolge der Kämpfe vertriebene Menschen weiter – alleine in den vergangenen zwei Tagen seien 60.000 Hilfsbedürftige unterstützt worden. Die Ausgabe von Wintersachen habe begonnen, sagte Dujarric. (APA, dpa, 19.10.2019)