Unterstützer der pro-demokratischen Proteste zeigten sich in New York – Raptors gewannen mit 123:107 – Williamson hat Probleme mit dem rechten Knie

Unterstützer der pro-demokratischen Proteste in Hongkong haben das Vorbereitungsspiel der Brooklyn Nets gegen den NBA-Champion Toronto Raptors (107:123) in New York mit einer Kundgebung begleitet. Foto: NY4HK via REUTERS

Unterstützer der pro-demokratischen Proteste in Hongkong haben das Vorbereitungsspiel der Brooklyn Nets gegen den NBA-Champion Toronto Raptors (107:123) in New York mit einer Kundgebung begleitet. Die Demonstranten trugen vor dem Barclays Center T-Shirts, mit denen sie zur Solidarität mit Hongkong aufriefen. Zudem gab es Sprechchöre.

NBA vs. China

Die Nets waren Anfang des Monats Teil der "Twitter-Krise" zwischen der NBA und China geworden. Vor zwei Testspielen der New Yorker gegen die Los Angeles Lakers im Reich der Mitte hatte der General Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, im Sozialen Netzwerk seine Unterstützung für die pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong zum Ausdruck gebracht und damit in China für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

Als Reaktion hatte das chinesische Fernsehen die Live-Übertragung der beiden Tests gestrichen. Zwei Pressetermine mit Spielern und Klub-Offiziellen wurden von den Chinesen abgesagt. Die Spiele fanden aber statt. Lakers-Superstar LeBron James hatte sich im Nachgang von Moreys Aussagen distanziert und damit für Irritationen gesorgt.

Im Gegensatz dazu sagte Nets-Star Kyrie Irving nach dem Spiel gegen die Raptors: "Die Wahrheit ist, dass es unser Job ist, dafür einzustehen, woran wir glauben."

Zuletzt hatte NBA-Boss Adam Silver bestätigt, dass die Affäre "ziemlich dramatische" finanzielle Folgen für die Liga habe.

Rückschlag für Pelicans

Unterdessen muss sich die Basketball-Welt auf das NBA-Debüt des neuen Supertalents Zion Williamson wohl noch eine Weile gedulden. Laut übereinstimmenden Medienberichten verpasst der 19-Jährige von den New Orleans Pelicans aufgrund von Problemen im rechten Knie den Saisonstart und könnte "einige Wochen" fehlen. Eine schwere Verletzung schlossen die Ärzte demnach zwar aus, Williamson soll aber komplett ausgeheilt seine Karriere in der besten Liga der Welt beginnen.

Die Pelicans starten am kommenden Dienstag bei Titelverteidiger Toronto Raptors in die neue Saison. Das Team aus New Orleans hatte Williamson in der Talenteverteilung Draft im Sommer an erster Stelle gezogen, der Flügelspieler wird bereits mit den größten des Sports verglichen, mit Michael Jordan und LeBron James.

In der Vorbereitung wurde er den gewaltigen Erwartungen gleich gerecht. Williamson kam in vier Pre-Season-Spielen für die Pelicans im Schnitt auf 23,3 Punkte und 6,5 Rebounds. (sid, 19.10.2019)