Diesen Kracher bringt die Auslosung der Erste Bank Open am Samstag. Dennis Novak trifft auf den als Nummer vier gesetzten Gael Monfils

Thiem muss in der ersten Runde die Hürde Tsonga nehmen. Foto: AP Photo/Andy Wong

Wien – Das Wiener ATP-Turnier bringt in der ersten Runde gleich zweimal das Duell Österreich gegen Frankreich. Der topgesetzte Tennis-Star Dominic Thiem bekommt es mit Jo-Wilfried Tsonga zu tun, Dennis Novak trifft auf den als Nummer vier gesetzten Gael Monfils. Das ergab die Auslosung am Samstag für die am Montag beginnenden Erste Bank Open. (APA, 19.10.2019)

Die Auslosung für das mit 2.433.810 Euro dotierte Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle:

Dominic THIEM (AUT-1) – Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Nikolos Basilaschwili (GEO) – Fernando Verdasco (ESP)

Pablo Carreno Busta (ESP) – Denis Shapovalov (CAN)

Michail Kukuschkin (KAZ) – Borna Coric (CRO-8)

Matteo Berretini (ITA-3) – Kyle Edmund (GBR)

Grigor Dimitrow (BUL) – Qualifikant

Chung Hyeon (KOR) – Milos Raonic (CAN)

Andrej Rublew (RUS) – Felix Auger-Aliassime (CAN-6)

Guido Pella (ARG-7) – Qualifikant

Feliciano Lopez (ESP) – Gilles Simon (FRA)

Jannik Sinner (ITA) – Qualifikant

Dennis NOVAK (AUT) – Gael Monfils (FRA-4)

Diego Schwartzman (ARG-5) – Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Sam Querrey (USA) – Adrian Mannarino (FRA)

Qualifikant – Lorenzo Sonego (ITA)

Hubert Hurkacz (POL) – Karen Chatschanow (RUS-2)