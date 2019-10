Screenshot des Twitch-Streams der Veranstaltung. Foto: screenshot

Aktuell läuft in Bukarest die europäische Masters Tour bei Blizzards Kartenspiel "Hearthstone". Wer allerdings in dem Livestream auf Twitch Pro-Hongkong-Kommentare hinterlässt, wird für 24 Stunden gebannt, berichtet "The Verge" unter Berufung auf "Dot Esports". Jedoch werden nicht alle Beiträge gelöscht, wobei es keinen ersichtlichen Grund gibt, warum manche Postings stehenbleiben und andere verschwinden.

Blizzard steht aktuell in der Kritik, nachdem das Unternehmen einen Profispieler aufgrund eines Pro-Hongkong-Kommentars in einem Interview bannte.

Statement

Vergangene Woche äußerte sich Blizzard-Chef J. Allen Brack zu den Vorwürfen. Die Beziehung des Unternehmens zu China stehe in keinster Weise mit dem der Entscheidung in Verbindung.Die Regeln seien gebrochen worden, da der E-Sportler sich politisch geäußert hatte, anstatt den Fokus auf das Spiel zu setzen. Der Spieler, Chung "Blitzchung" Ng Wai, hatte in Anspielung auf ein Vermummungsverbot in Hongkong eine Gasmaske aufgesetzt und für die Befreiung Hongkongs plädiert. Dennoch würde man die Strafe nun lockern: Blitzchung sei nur für ein halbes Jahr gebannt, sowie auch die beiden Moderatoren, die ebenso bestraft wurden, weil sie nicht eingriffen.

Branche reagiert verschieden

Innerhalb der Branche sorgte das für gemischte Reaktionen. Riot Games, zuständig für "League of Legends", gab an, dass Moderatoren nicht über "sensible Themen" sprechen sollten, Epic Games, Das Entwicklerstudio, das hinter "Fortnite" steckt, sagte hingegen, dass Spieler keinen Ban befürchten müssten, wenn sie sich politisch äußerten. (red, 19.10.2019)