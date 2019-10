Ausnahmezustand nach nächtlichen Unruhen in der Hauptstadt Santiago, Demonstranten zündeten das Hauptquartier des Energiekonzerns Enel an

In dieser Galerie: 3 Bilder Die Demonstranten zündeten das Hauptquartier des italienischen Energiekonzerns Enel an. Foto: REUTERS Das Gebäude am Tag danach. Foto: APA/AFP/PABLO VERA Soldaten am frühen Samstagmorgen in Santiago. Foto: APA/AFP/JAVIER TORRES

Santiago de Chile – Nachdem Proteste gegen Fahrpreiserhöhungen in der Hauptstadt Santiago eskaliert waren, rief Chiles Präsident Sebastián Piñera am Freitagabend den Ausnahmezustand aus und ordnete einen Militäreinsatz an. Auf den Straßen patrouillierten Soldaten.

Der Armeeeinsatz im Landesinneren weckt bei vielen Chilenen Erinnerungen an die 17 Jahre Militärdiktatur, die erst 1990 endeten.

In einer Fernsehansprache erklärte Piñera, seine Entscheidung sei angesichts "ernster und wiederholter Angriffe" auf die U-Bahn erforderlich gewesen. Demonstranten zündeten das Hauptquartier des italienischen Energiekonzerns an. Laut Polizeiangaben wurden bei den Protesten 165 Sicherheitsbeamte verletzt, fünf davon schwer. Demonstranten beschädigten 49 Polizeifahrzeuge und 41 U-Bahn-Stationen, 308 Personen wurden festgenommen.

U-Bahn-Verkehr eingestellt

Die Metro stellte daraufhin den Verkehr auf dem gesamten 140 Kilometer langen Streckennetz ein. Die Sperrung soll das ganze Wochenende über dauern. General Javier Iturriaga del Campo, der den Militäreinsatz in der Hauptstadt befehligt, forderte die Demonstranten auf, "nach Hause zu ihren Familien" zu gehen und Ruhe zu bewahren. "Einstweilen", so der General, "schränken wir keine persönlichen Freiheiten ein."

General Javier Iturriaga del Campo verteidigt den Armeeeinsatz.

Die Proteste waren vor knapp einer Woche mit Inkrafttreten der Fahrpreiserhöhung von 800 auf 830 Pesos ausgebrochen – umgerechnet eine Erhöhung von vier Eurocent. Zunächst wurden hunderte Schüler und Studenten mit Sprüngen über die Drehkreuze zu Schwarzfahrern, später entwickelten sich in der chilenischen Hauptstadt Proteste.

Mitte November ist Piñera Gastgeber der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, zu dem Gipfel werden US-Präsident Donald Trump, dessen russischer Amtskollege Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping erwartet. (bed, APA, dpa, 19.10.2019)