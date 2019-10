Sturms Bekim Balaj beim Pflügen. Der Untergrund in der Merkur-Arena war nicht in bestem Zustand. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Red Bull Salzburg ist bei der Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Napoli am Mittwoch sieglos geblieben. Österreichs Serienmeister musste sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Remis bei Sturm Graz begnügen und ging in der 11. Runde zum erst zweiten Mal nicht als Sieger vom Platz. Zuvor hatte nur Vizemeister LASK beim Heim-2:2 am 22. September gegen Salzburg gepunktet.

Nur noch drei Punkte vor dem LASK

Der Vorsprung des Titelverteidigers auf Verfolger LASK schrumpfte zum Abschluss der Hinrunde des Grunddurchganges auf drei Punkte. Nach dem frühen Sturm-Treffer von Ivan Ljubic (17.) in der Merkur Arena verhinderte Sekou Koita (73.) die erste Saisonniederlage Salzburgs. Dessen Coach Jesse Marsch hatte Rücksicht auf das Duell mit Napoli genommen, Andreas Ulmer und Hwang Hee-chan standen nicht einmal im Kader, Takumi Minamino und Zlatko Junuzovic wurden nur eingewechselt. Topstürmer Erling Haaland konnte sich bei seinem einstündigen Comeback nicht richtig in Szene setzen.

Sturm-Trainer Nestor El Maestro bot eine Fünferkette auf und verhalf dabei auf einer der drei Innenverteidiger-Positionen dem 24-jährigen Ghanaer Isaac Donkor zu seinem Ligadebüt. Rechts kehrte Emanuel Sakic nach seiner Verletzung zurück ins Team, links verteidigte Stefan Hierländer. Bei dem Quintett war von fehlender Eingespieltheit keine Spur. Die Grazer verteidigten geschickt, ließen kaum Topchancen der "Bullen" zu und setzten dank einem selbstbewussten Auftritt auch nach vorne deutlich mehr Akzente.

Einen Schuss von Thorsten Röcher (11.) klärten ÖFB-Teamgoalie Cican Stankovic und danach Marin Pongracic vor der Linie im Verbund. Stankovic zeigte auch sechs Minuten später bei einem an die Latte gedrehten Röcher-Kopfball großes Können, war gegen den Direkt-Abstauber von Ljubic ins leere Tor aber machtlos. Kurz vor der Pause hätten die Grazer nachlegen müssen, der aus 13 Metern frei zum Schuss kommende Bekim Balaj (41.) scheiterte aber an Salzburgs Schlussmann.

Die "Bullen" kamen vor 12.031 Zuschauern nicht in ihr gewohntes Pressing-Spiel, auch weil Sturm sehr ballsicher agierte. Nur zweimal lag ein Treffer in der Luft. Dominik Szoboszlai (34.) verzog vom Sechzehner doch deutlich, Haaland (45.) knallte den Ball mit links nach Koita-Vorarbeit drüber. Damit blieb Salzburg erstmals unter Marsch in der ersten Hälfte ohne Torerfolg.

Glücklicher Ausgleich

Nach Wiederbeginn präsentierte sich der Serienmeister von einer besseren Seite und hatte gleich auch einmal Pech. Ein Kopfballtreffer von Andre Ramalho nach Szoboszlai-Freistoß wurde von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer wegen vermeintlichem Abseits nicht gegeben. Eine strittige Entscheidung. Die Gäste hatten ein klares Übergewicht, drängten auf den Ausgleich und wurden in Minute 73 belohnt. Nach einem Wöber-Schuss lieferte Donkor bei einem Klärungsversuch ungewollt die Vorlage für Koita, der via Innenstange traf.

Majeed Ashimeru (77.) hätte die Partie beinahe völlig gedreht, Jörg Siebenhandl konnte sich aber auszeichnen. Sonst waren aber die Hausherren näher dran am Sieg, ein Despodow-Freistoß (87.) landete an der Stange. Salzburg ist damit acht Ligaspiele gegen Sturm unbesiegt. Die fünftplatzierten Grazer haben von den jüngsten fünf Spielen in der Meisterschaft nur eines gewonnen. Mit dem Punkt am Samstag konnte man trotzdem zufrieden sein. (APA, 19.10.2019)

Fußball-Bundesliga – 11. Runde:

SK Sturm Graz – Red Bull Salzburg 1:1 (1:0). Graz, Merkur Arena, 12.031, SR Muckenhammer.

Tore:

1:0 (17.) Ljubic

1:1 (73.) Koita

Sturm: Siebenhandl – Sakic, Donkor, Avlonitis, Spendlhofer, Hierländer – Ljubic (83. C. Leitgeb), Dominguez, Kiteishvili – Balaj, Röcher (69. Despodow)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Pongracic, Wöber – Szoboszlai (60. Junuzovic), Camara (71. Minamino), Ashimeru, Okugawa – Koita, Haaland (60. Daka)

Gelbe Karten: Ljubic, El Maestro (Trainer) bzw. Pongracic, Junuzovic