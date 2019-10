In dieser Galerie: 3 Bilder Boris Johnson musste am Samstag eine weitere herbe Niederlage im britischen Unterhaus einstecken. Am Montag hofft er auf seinen ersten Sieg. Foto: Reuters/Handout Oliver Letwin machte Johnson einen Strich durch die Rechnung. Durch sein Amendment wurde die Entscheidung des Parlaments vorerst vertagt. Foto: Reuters/Simon Dawson Während im Unterhaus debattiert wurde, demonstrierten Hunderttausende auf Londons Straßen gegen den Brexit. Foto: AP/Led by Donkeys

London – Diesmal aber wirklich. Endgültig hätte es diesmal der Tag der Entscheidung sein sollen, der große Triumph für Premier Boris Johnson. "Mein Deal oder No-Deal" hatte der britische Premier den Abgeordneten des Unterhauses eingebläut, noch bevor am Samstag die Sondersitzung begann. Doch einmal mehr kam alles anders: Mit 322 zu 306 Stimmen beschlossen die Mandatarinnen und Mandatare, die Entscheidung noch einmal zu vertagen.

Eine wirklich entscheidende Abstimmung soll nun in der kommenden Wochen stattfinden – die britische Regierung hat sie bereits für den Montag angekündigt, ob der parlamentarische Fristenlauf das auch zulässt, war Samstagabend noch unsicher. So wie eine weitere Frage: Laut Gesetz muss Premier Boris Johnson noch am Samstag einen Brief an die EU senden, in dem er eine erneute Vertagung des Brexit beantragt. Ob er dem auch entsprechen will, ließ er vorerst aber offen. Die Signale, die gleich nach der Abstimmung aus London gekommen waren, deuteten noch nicht auf großen Enthusiasmus des Premiers bei der Gesetzeserfüllung hin.

Zunächst Erfolgsmeldungen

Für den Premier ist es eine herbe Enttäuschung. Den Vormittag über war bei ihm noch Erfolgsmeldung nach Erfolgsmeldung eingelangt: Die erzkonservativen Abgeordneten der European Research Group hatten ihm ihre Zustimmung zum neuen Deal zugesichert, und auch viele jener Ex-Tories, die er Anfang September aus der Partei ausschließen ließ, wollten für den Austrittsplan stimmen. Sogar mehr als zehn Abtrünnige aus der Labour-Partei planten nach eigenen Angaben mit "Aye" stimmen zu wollen. Kurzum: Zählungen von Journalisten kurz vor der Unterhausdebatte legten einen Erfolg für den Premier nahe.

Einen Strich machte ihm schließlich sein ehemaliger Parteikollege Oliver Letwin durch die Rechnung. Dieser ist in Sorge vor einem Brexit ohne Deal und fürchtete eine Finte der Radikal-Brexiteers. Jenes Gesetz, das einen No-Deal-Brexit ausschließen soll, hat nämlich ein Defizit: Der sogenannte Benn Act verpflichtet Johnson nur dann einen Bittbrief um Verlängerung nach Brüssel zu schicken, wenn das Unterhaus bis Samstag um Mitternacht keinen Beschuss über einen Brexit-Deal oder einen No-Deal-Brexit gefasst hat – was nun der Fall ist. Johnson hätte aber nicht um Verlängerung ansuchen müssen, wäre der Vorschlag angenommen worden. Weil das Gesetz aber später noch ratifiziert werden muss, fürchtete Letwin eine Finte der No-Deal-Anhänger: Sie könnten nun zustimmen, später aber nicht – und damit No-Deal durchsetzen. Sein Abänderungsantrag verpflichtet Johnson nun, auf jeden Fall um Verlängerung anzusuchen – und verschiebt die Abstimmung über den Deal auf kommende Woche.

Johnson, der sich zuvor kompromissbereit und gemäßigt präsentiert hatte, machte nach dem Votum einen niedergeschlagenen Eindruck. "Ich werde keine Verlängerung verhandeln und das Gesetz verpflichtet mich auch nicht dazu", sagte er. Das Votum vom Samstag habe allerdings nun "seine Bedeutung verloren", so der Premier, der in Folge seine Abgeordneten zum Nachhausegehen aufforderte. Oppositionschef Jeremy Corbyn hingegen sprach von einem "klaren Entscheid" des Parlaments. Ian Blackford, Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei, wurde deutlicher: Johnson müsse den Brief abschicken, denn "jeder Premier, der das Gesetz missachtet, landet im Gefängnis".

Hunderttausende bei Demonstration

Was Johnson grämte, wurde auf den Straßen Londons mit Freude aufgenommen: In jenem Moment als die Mehrheit für Letwins Amendment verkündet wurde, brachen die Demonstrierenden der Anti-Brexit-Demonstration in Jubel aus.

Die Veranstalter der Demonstration gegen den Brexit und für ein zweites Referendum sprachen von bis zu einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei wollte vorerst keine Zahlen nennen, beschrieb die Lage aber als "very busy".

Die Demonstrierenden zogen von der Park Lane bis zum Parliament Square, wo mehrere pro-europäische Politiker Reden hielten, unter anderem Bürgermeister Sadiq Khan und die Vorsitzende der Liberaldemokraten Jo Swinson. Auch der Star-Trek-und-X-Men-Schauspieler Patrick Stewart wandte sich an die Demonstrierenden: "Ihr habt nicht nur eine Bar gefüllt, sondern eine ganze Stadt übernommen." Ein zweites Referendum sei nicht unrealistisch.

Weitere Abänderungsanträge

Sollte Johnson mit seinem Deal scheitern, könnte ein zweites Referendum tatsächlich noch auf die Agenda der Abgeordneten kommen: Für diesen Fall will die Regierung nämlich über einen No-Deal-Brexit abstimmen lassen. Ein von der Opposition eingebrachtes Amendment plant den Inhalt des Antrags allerdings umzudrehen und daraus ein Votum über ein zweites Referendum zu machen. Ob es dafür eine Mehrheit unter den Abgeordneten gibt, ist allerdings fraglich.

An anderer Stelle trat einmal mehr die dunkle Seite der Brexit-Debatte hervor: Polarisierung und Hass für die jeweilige Gegenseite. Johnson-Unterstützer Jacob Rees-Mogg musste das Unterhaus begleitet von Polizisten und unter "Verräter"-Rufen verlassen, er hatte seinen 12-jährigen Sohn zur Abstimmung mitgenommen. Auch die Labour-Mandatarin Diane Abbott wurde beim Verlassen des Parlaments von der Polizei geschützt, ihr rückten fanatische Brexit-Anhänger nahe. Viele weitere Mandatarinnen und Mandatare mussten ebenfalls Schutz in Anspruch nehmen. (Manuel Escher, Noura Maan, 19.10.2019)