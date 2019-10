Schwere Zeiten für GAK-Fans. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Kapfenberg – Der GAK hat seinen Negativlauf in der 2. Fußballliga prolongiert. Das Gastspiel bei Tabellenschlusslicht Kapfenberg endete am Sonntag mit einem 0:2 (0:0) bzw. der fünften Niederlage in Folge. Der Aufsteiger rutschte mit seinen 13 Punkten in die Abstiegszone, je fünf Zähler vor den Young Violets und Kapfenberg.

Die Obersteirer, die in der 80. Minute Michael Lang mit Rot verloren, setzten hingegen ihren Aufwärtstrend fort: Dank der Tore von Paul Mensah (50.) und Marvin Hernaus (51.) innerhalb von zwei Minuten gab es den zweiten Saisonsieg – und das en suite. (APA, 20.10.2019)