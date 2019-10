Das britischen Parlament entscheidet kommende Woche über den neuen Austrittsvertrag. Foto: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Der britische Premier Boris Johnson war am Samstag gezwungen, etwas zu tun, was ihm gehörig gegen den Strich geht: Er musste um eine Vertagung des EU-Austrittstermins ansuchen. Abverlangt hat ihm diesen Kraftakt das Parlament. Dessen Misstrauen gegen den Premier ist mittlerweile so groß, dass auch die Abgeordneten nicht mehr ohne Trickkiste agieren. Doch der König der Blender konterte, schickte das Ansuchen ohne Unterschrift und fügte damit dem Brexit-Drama ein erstaunliches Kapitel hinzu. Zumindest ein britisches Gericht ist bereits aktiv.

Trotzdem ist jetzt nicht die Zeit zum Hyperventilieren. Vielleicht schon am Montag kann das Parlament dem Trennungsdeal zustimmen, das Austrittsgesetz könnte in den nächsten Tagen durchgewinkt werden. Die Chancen, den Deal durchzubringen, sind realistisch vorhanden, glaubt man den Arithmetikern.

Auch wenn der Deal sich zu über 95 Prozent mit jenem Mays überschneidet, sollte er endlich angenommen werden. Um in die Zukunft blicken zu können und sich an die eigentliche Arbeit zu machen, muss das zukünftige Verhältnis in der Übergangsphase bis 2021 in allen Bereichen ein praxistaugliches Regelwerk bekommen. Zuerst aber noch muss vermieden werden, dass Großbritannien Ende Oktober ohne Deal aus der Union fällt. Danach kann auf der Insel das nächste Schauspiel beginnen: vorgezogene Neuwahlen. Dann ist Zeit für die politische Abrechnung. (Manuela Honsig-Erlenburg, 20.10.2019)