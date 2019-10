Auf dem Weg aus dem nordsyrischen Grenzgebiet zur Türkei ziehen US-Truppen durch die syrische Stadt Tel Tamr. Foto: AP / Baderkhan Ahmad

Tall Abyad/Akcakale/Ankara – Die US-Streitkräfte haben den Abzug ihrer Truppen aus dem nordsyrischen Grenzgebiet zur Türkei fortgesetzt. Mehr als 70 gepanzerte Fahrzeuge mit US-Flaggen rollten am Sonntag durch die Stadt Tal Tamr.

Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin forderte die USA auf, ihren Einfluss auf die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) zu nutzen, um deren Abzug aus Nordsyrien zu erreichen. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" bildete die Nato wegen der türkischen Offensive im Norden Syriens einen Krisenstab.

Die gepanzerten Fahrzeuge wurden bei ihrer Fahrt durch Tal Tamr von Hubschraubern eskortiert. Laut Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kam der Konvoi vom US-Truppenstützpunkt Sarrin in der Nähe der Grenzstadt Kobane im Westen und war unterwegs in Richtung Hassake. Sarrin sei bislang der größte US-Truppenstützpunkt im Norden Syriens gewesen, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

Bereits drei Stützpunkte aufgegeben

Die US-Truppen hatten in den vergangenen Tagen bereits drei andere Truppenstützpunkte aufgegeben. Die US-Regierung hatte am 14. Oktober, fünf Tage nach dem Beginn einer türkischen Offensive gegen die YPG, den Rückzug von rund 1.000 US-Soldaten aus dieser Region angekündigt. Schon am 7. Oktober setzte der Abzug von US-Soldaten ein. Am vergangenen Donnerstag wurde eine Waffenruhe ausgerufen, die sich als brüchig erwies.

Angesichts der türkischen Offensive habe die Nato einen Krisenstab gebildet, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Nato-Kreise. Die Task Force solle sich mit dem türkischen Militäreinsatz und seinen möglichen Folgen beschäftigen. Die Türkei habe sich bei einer Sitzung der 29 Nato-Botschafter bereit erklärt, die NATO-Partner laufend über Angriffe, Flüchtlingsbewegungen und Schäden in dem Kampfgebiet zu unterrichten. Außerdem habe Ankara klar gemacht, dass die Angriffe im Norden Syriens bis in die erste November-Hälfte hinein fortgeführt werden sollten.

Keine Unterstützung der für Ankara

Nach Informationen der "Welt am Sonntag" machten in der Sitzung des Nordatlantikrates vor allem Deutschland, Frankreich, Albanien, Island, Belgien und Luxemburg klar, dass Ankara von ihnen "keine Unterstützung" im Zusammenhang mit der Offensive in Nordsyrien erwarten könne. Daher könne die Türkei auch im Fall eines Gegenangriffs aus Syrien auf türkisches Gebiet und einer Anfrage an die Nato nicht mit Beistand nach Artikel 5 rechnen.

Der türkische Präsidentensprecher Kalin sagte, die USA sollten ihren Einfluss nutzen, damit die Kurden "ohne Zwischenfälle" abzögen. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe die türkischen Truppen "angewiesen, auf ihrer Position zu bleiben und niemanden anzugreifen".

Kurden-Konvoi verlässt Ras Al-Ain

Ein Konvoi mit kurdischen Kämpfern und Verletzten verließ am Sonntag die syrische Stadt Ras al-Ain an der Grenze zur Türkei. Der Konvoi bestand nach dem Bericht eines AFP-Korrespondenten aus mehr als 50 Fahrzeugen, darunter Krankenwagen. Nach der Abfahrt des Konvois stand das Krankenhaus von Ras al-Ain in Flammen.

Von der Stadt Ceylanpinar im Südosten der Türkei aus sind Rauchschwaden über der syrischen Stadt Ras al-Ayn zu sehen. Durch türkische Luft- und Mörserangriffe sollen Zivilisten und ein Soldat getötet worden sein. Foto: AP / Lefteris Pitarakis

Ras al-Ain wurde zuletzt von türkischen Militäreinheiten und syrischen Hilfstruppen belagert. Die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hatten die türkische Regierung beschuldigt, den Abzug ihrer Kämpfer aus Ras al-Ain zu blockieren.

Laut der Beobachtungsstelle gab es am Wochenende eine Reihe türkischer Luft- und Mörserangriffe nahe Ras al-Ain, bei denen 14 Zivilisten getötet worden seien. Das türkische Verteidigungsministerium warf der YPG vor, binnen 36 Stunden 14 Angriffe verübt zu haben.

Ankara will mit Russland über Sicherheitszone beraten

Die Türkei will diese Woche mit Russland über die von ihr geforderte Sicherheitszone entlang der Grenze auf syrischem Gebiet beraten. Dazu würde sich Erdogan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, kündigte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am Sonntag im TV-Sender "Kanal 7" ab. "Ich glaube, wir können eine Einigung erzielen, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten, so wie wir es zuvor geschafft haben."

Russland hatte sich als Vermittler in dem Konflikt angeboten, unterstützt aber seit langem Syriens Machthaber Baschar Assad. Dieser wiederum will keine türkischen Soldaten auf syrischem Boden und hat angekündigt, gegen diese vorzugehen. Auch Russland hat die Türkei vor einem weiteren Vordringen gewarnt.

In der Grenzregion wurde am Sonntag nach Angaben der Türkei ein türkischer Soldat getötet. Trotz der geltenden Feuerpause habe es in der Grenzstadt Tal Abjad einen Angriff der YPG gegeben, teilte das Verteidigungsministerium mit. Dabei sei ein weiterer Soldat verletzt worden. Die YPG habe während eines Aufklärungseinsatzes des türkischen Militärs in Tal Abjad angegriffen. Die Türkei habe die Attacke erwidert, fühle sich aber weiterhin der vereinbarten Waffenruhe verpflichtet. (AFP, Reuters, 20.10.2019)