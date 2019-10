19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Mit einem Porträt des mit dem Friedenspreis ausgezeichneten Fotografen und Umweltaktivisten Sebastião Salgado. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Eine Niere für Darius Ein Organspendeskandal in Rumänien: Für Emanuel Ungureanu ist es ein Schock, als sich im Transplantationszentrum Cluj der Verdacht erhärtet, dass Ärzte gegen Bestechungsgelder Wartelisten manipulieren. Wer nicht zahlt, wartet länger auf die Organspende – mancher bis zu seinem Tod. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Gesundes Essen Superfood – Was taugt es wirklich? Der Medizinjournalist Bernhard Hain geht dem Thema auf den Grund. 21.05 Unser Hirn ist, was es isst: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass die Ernährung unmittelbaren Einfluss auf unsere seelische Gesundheit und geistige Verfassung hat. 21.55 Gesundbrunnen Darm: die Kraft aus der Körpermitte. 22.45 Fasten: die Kraft der Selbstheilung. Bis 23.35, ORF 3

20.15 WESTERN

Der Mann aus Laramie (The Man from Laramie, USA 1955, Anthony Mann) Will Lockart (James Stewart) kommt nach Mexiko, um den Mord an seinem Bruder zu rächen, und gerät dort zwischen die Fronten. Ein Meilenstein des Genres, zugleich die letzte Zusammenarbeit von Anthony Mann und James Stewart. Mehr von Anthony Mann gibt es um 21.55 Uhr: Draußen wartet der Tod – der nächste Klassiker. Bis 23.30, Arte

The Federal File

20.15 DOKUMENTATION

Bergwelten: Der Langkofel Reinhold Messner erinnert an die Erstbesteigung des Dolomitengipfels vor 150 Jahren im Sommer 1869 durch den Österreicher Paul Grohmann. Bis 21.15, Servus TV

21.45 MAGAZIN

Unsere Kleidung Reporterinnen haben undercover an den Brennpunkten der Textilindustrie recherchiert. Sie dokumentieren die unbekannten Ausmaße der Umweltzerstörung und wie das "Geschäft mit der Nachhaltigkeit" wirklich abläuft. Bis 22.11, ARD

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler widmet sich ausführlich dem Werk und der Diskussion um Nobelpreisträger Peter Handke. Die weiteren Themen: Ausstellung in Paris über Marie Antoinettes Leben. / Zwischen Hölle und Paradies – Friedenspreisträger Sebastião Salgado. / Jonathan Safran Foers Buch über die Klimakrise. / Treffpunkt für Visionäre und Weltverbesserer: Globart Academy im Essl-Museum in Klosterneuburg. Bis 0.10, ORF 2

0.00 GUTES LEBEN

Carol (GB/AUS/USA 2015, Todd Haynes) Patricia Highsmiths Geschichte von der gepflegten Vorstadtdame Carol (Cate Blanchett), die sich in den 1950er-Jahren in die Verkäuferin Therese (Rooney Mara) verliebt: unaufdringlich, emotional und mit zarter Verführungsqualität. Bis 1.50, HR

StudiocanalUK