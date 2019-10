Der Dark Mode spart bei einem iPhone mit OLED-Display ordentlich Akku. Foto: Apple

Wie viel Akku spart Apples Dark Mode bei iPhones mit OLED-Display? YouTuber PhoneBuff hat den Versuch gewagt. Beim Test mit einem iPhone 11 Pro war das Gerät mit Light Mode nach 7:33 Stunden Nutzung komplett leer, während jenes mit Dark Mode noch rund 30 Prozent aufwies. Ein ordentlicher Unterschied also, da mit dem letztgenannten Smartphone sicherlich noch ein paar Stunden weitere Nutzung möglich wären.

PhoneBuff

Dark Mode seit iOS 13 dabei

Seit iOS 13 bietet Apple den Dark Mode an, wodurch das UI der Systemeinstellungen und vorinstallierten Applikationen in schwarz erstrahlt. In manchen Apps von Drittanbietern lässt sich der Modus ebenso bereits aktivieren. Akku spart man wie bereits erwähnt nur bei einem OLED-Gerät, also nicht dem neuen iPhone 11. Bei OLED-Displays wird jeder Pixel einzeln beleuchtet, wodurch ein schwarzer Bildpunkt auch keinen Strom verbraucht. (red, 20.10.2019)