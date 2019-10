Erst Diesel-Pkws höherer Abgasklassen erreichen die gesetzlichen Grenzwerte. Im Realbetrieb sind Euro-5- und Euro-6-Diesel teils schmutziger als alte Euro-4-Motoren. Foto: AFP / Thomas Kienzle

Wien/Wolfsburg – Vier Jahre nach Ausbruch des Dieselabgasskandals geht der Verbraucherschutzverein VSV gegen die Aufsichtsbehörden der Republik Österreich vor. Der Vorwurf lautet auf Verdacht des Amtsmissbrauchs durch pflichtwidriges Unterlassen der Verantwortlichen (Paragraf 302 Strafgesetzbuch ff).

Heißt auf gut Deutsch: Untätigkeit, weil von den Abgasmanipulationen betroffene Fahrzeuge diverser Hersteller (nicht nur des Volkswagen-Konzerns) noch immer im Straßenverkehr unterwegs sind, führt der Rechtsvertreter des VSV, der Linzer Anwalt Michael Poduschka, aus. Die Anzeige werde am Montag bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingebracht.

"Waren nicht untätig"

Im Ministerium weist man den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Bereits am Freitag hatte eine Sprecherin betont, das Ministerium habe an die 400.000 Pkw-Rückrufe durchgeführt, damit liege man europaweit an dritter Stelle. "Das lässt sich durchaus nicht als Untätigkeit werten", so Sprecherin Elisabeth Hechenleitner. Nur mehr deutlich weniger als zehn Prozent der betroffenen Fahrzeuge seien noch auf Österreichs Straßen unterwegs.

Auch habe das Verkehrsministerium "mehrere" Fahrzeuge auf Schummelsoftware getestet, aber "bei keinem der überprüften Fahrzeuge eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt". Deshalb seien auch keine Nichtübereinstimmungen an die EG-Typgenehmigungsbehörden, die die überprüften Fahrzeuge seinerzeit zum Verkehr zugelassen haben, gemeldet worden. Welche Fahrzeugtypen konkret getestet wurden, gab das Ministerium nicht bekannt.

Auf parlamentarische Anfrage der Liste Pilz hatte das Ministerium vorige Woche eingeräumt, von Deutschland und dessen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) keine Daten zur Überprüfung verlangt und bei Tests auch keine Grenzwertüberschreitungen bei der Luftgüte festgestellt zu haben – DER STANDARD berichtete.

Jeder EU-Mitgliedsstaat in der Pflicht

Bei der Marktüberwachung ist laut EU-Richtlinie nicht nur die Typprüfgenehmigungsbehörde des Auslieferungslandes in der Pflicht, sondern jeder Mitgliedsstaat. Gemäß dem österreichischen Kraftfahrtgesetz (Paragraf 28b) hat der Verkehrsminister das Recht, die Vorlage des EU-Betriebserlaubnisbogens zu verlangen und die Vollständigkeit und Richtigkeit der erstellten Musterdatensätze von Genehmigungsdaten zu überprüfen und gegebenenfalls zu untersagen, bis sichergestellt ist, dass die eingegebenen Daten fehlerfrei sind, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung an die WKStA.

Werde festgestellt, dass trotz Übereinstimmung dieser Daten eine Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs, der Umwelt oder der öffentlichen Gesundheit durch solche Kfz eintreten kann, habe der Verkehrsminister den genehmigenden Mitgliedsstaat und die EU-Kommission zu verständigen und gegebenenfalls die Zulassung solcher Fahrzeuge zu untersagen, skizziert der auf Dieselklagen spezialisierte VSV-Anwalt das Procedere. "Obwohl das KBA in den Jahren 2017 und 2018 bei zahlreichen Audi-, VW- und Porsche-Modellen mit 3,0- und 4,2-Liter-Dieselmotoren ebenfalls unzulässige Abschalteinrichtungen aufgespürt hat und vom KBA Rückrufe angeordnet wurden, weil diese SUVs real deutlich mehr Stickoxide (NOx) ausstoßen, ist seitens des Ministeriums aber nichts unternommen worden." Ein Teil der Kfz sei bis dato nicht zum Softwareupdate zurückgerufen wurden.

Update "ohne gewünschten Effekt"

Aufschlussreich ist diesbezüglich übrigens die Stellungnahme der Finanzprokuratur im Strafverfahren gegen Volkswagen, dem sich die Republik Österreich als Privatbeteiligte (für ihre rund 2.000 Leasingfahrzeuge) angeschlossen hat: "Die VW AG hat zwar eine Änderung der Software der Motorsteuerung versprochen und auch bereits durchgeführt, jedoch ergaben unabhängige Tests, dass diese Änderung nicht die gewünschten Effekte gebracht hat." Durch das Softwareupdate würden nicht die – zum Zeitpunkt des Kaufs – beworbenen Werte erreicht. Fahrzeuge, bei denen das Update durchgeführt wurde, überschreiten die gesetzlich zulässigen Grenzwerte im tatsächlichen Betrieb auf der Straße um ein Vielfaches, so die Finanzprokuratur.

Genau das ist der Knackpunkt, denn Volkswagen betont regelmäßig, dass einzig die Messwerte am Prüfstand relevant seien, nicht der Realbetrieb, was sich so allerdings nicht in der EU-Verordnung findet. Die Verordnung unterscheidet nicht zwischen Realbetrieb und Prüfstand. Auch Daimler bekämpft diverse Rückrufbescheide des KBA vor Gericht.



Anzeige gegen unbekannt





Wiewohl dazu verpflichtet, habe das Ministerium "keinerlei Aktivitäten entfaltet", wiederholt Poduschka den vom Ministerium zurückgewiesenen Vorwurf. Es sei keine Zulassung entzogen oder Neuzulassungen verhindert worden. Damit nehme die Republik nicht nur in Kauf, dass die Bürger Autos zu teuer kauften und damit einen finanziellen Verlust erleiden, sondern auch Gesundheitsschäden beziehungsweise statistisch gesehen auch Todesfälle durch den zu hohen Stickstoffausstoß der Fahrzeuge.

Im Verkehrsministerium waren seit 2015 mehrere Minister verantwortlich, darunter Alois Stöger, Gerald Klug und Jörg Leichtfried (alle SPÖ) und zuletzt Norbert Hofer (FPÖ), Valerie Hackl (parteilos) und aktuell der frühere Sektionschef Andreas Reichhardt. Nicht gegen sie richtet sich die Anzeige, sie bleibt unbestimmt. Er hoffe aber, dass Übergangsminister Reichhardt tätig wird, sagt Poduschka unter Verweis auf die Möglichkeit einer Amtshaftungsklage. (APA, ung, 21.10.2019)