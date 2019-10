Werden mittlerweile nicht mehr eingesetzt: 8-Zoll-Disketten beim US-Militär. Foto: Screenshot/CBS60Minutes

Seit den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist in der Computerwelt kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Der Ära der Heimcomputer folgte der Aufstieg des PCs und schlussendlich die Dominanz der Smartphones – deren Rechenkraft jeden Supercomputer von einst übertrifft. Umso verblüffender war ein Bericht, der im Jahr 2014 die Runde machte: Wie sich herausstellt benutzte das US-Militär nämlich bis zuletzt jahrzehntealte Technologien. Nun wird damit endlich Schluss gemacht.

Abgang

Das "US Strategic Command" hat verkündet, dass man sich komplett von der Nutzung von Disketten verabschiedet hat. Diese waren bisher in jenem System zum Einsatz gekommen, mit dem die Befehle des Präsidenten zum Einsatz von Atomwaffen entgegengenommen werden. Stattdessen habe man nun nun eine "hochsichere Lösung auf Basis von Solid State Storage" entwickelt, betont das Militär.

Bei der Entwicklung der neuen Lösung ging es nicht zuletzt darum, die Vorteile des alten Systems beizubehalten: Dieses ist nämlich praktisch nicht hackbar. Da es zu einer Zeit entstanden ist, als das Internet noch keine relevante Rolle spielte, war es nie mit einem Netzwerk verbunden. Somit sind auch Angriffe von außen mehr oder weniger unmöglich. Auch sonst zeigt sich das US-Militär davon überzeugt, dass dieses "Strategic Automated Command and Control System" zwar alt aber sehr sicher aufgebaut sei.

Hintergrund

Für alle, die nicht mehr wissen, was eine Diskette ist: Dabei handelt es sich um eine Form des magnetischen Datenspeichers. Der eigentliche Datenträger ist in einer Kunststoffhülle untergebracht, und kann über ein zugehöriges Laufwerk eingelesen werden. Solche "Floppy Disks" gab es in unterschiedlichen Größen. Das bei beim US-Militär genutzt 8-Zoll-Format entstammt der ersten Generation an Disketten, die ab 1972 bei Großrechenanlagen zum Einsatz kamen. Privatnutzer kamen dann eher mit den deutlich handlicheren 5 1/4 und 3 1/2-Zoll-Formaten in Berührung, die etwa bei Rechnern wie dem C-64 oder auch dem ersten Macintosh und dem Commodore Amiga ihren Einsatz fanden. (apo, 21.10.2019)