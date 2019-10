Startup300. Foto: Startup300

Das Linzer Start-up-Netzwerk startup300 hat sein Führungsteam erweitert. Neben den beiden Gründern Bernhard Lehner und Michael Eisler verstärkt Oliver Csendes, bisher Geschäftsführer der JFDI GmbH – Pioneers, seit Anfang Juli 2019 den Vorstand der startup300 AG, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Weiteres wird Daniel Horak neben seiner Geschäftsführer-Position bei der startup300-Tochter Conda zum Chief Sales Officer (CSO) und Jerolim Filippi, vormals Manager des Arbeitgeber-Bewertungsportals kununu, wird Chief Growth Officer (CGO). Horak und Filippi seien zwar nicht zeichnungsberechtigt bei der startup300 AG und scheinen daher auch nicht im offiziellen Vorstandsteam auf, beide übernehmen aber eine Leadership-Funktion im Unternehmen, sagte Bernhard Lehner zur APA.

Umbau

Nicht nur die Führung, auch die Unternehmensstruktur wurde in den vergangenen Monaten einem Umbau unterzogen. Wie das Unternehmen bereits im Halbjahresbericht angekündigt hatte, wurde die think300 GmbH, die Startup Live GmbH und die factory300 GmbH nun mit der JFDI GmbH und anschließend mit der Mutter startup300 verschmolzen. Die 100-Prozent-Töchter Conda GmbH, Pioneers Ventures GmbH und TheMinted bleiben indessen bestehen.

In den vergangenen Wochen war die Aktie der startup300 ihrem seit dem Start an der Wiener Börse nicht wieder erreichten Ausgabepreis von 10 Euro so nahe wie noch nie gekommen. Seit Ende September ging es bei den Titeln stark bergauf, binnen weniger Wochen kletterte die Aktie von 4,70 Euro auf ein Hoch von 9,30 Euro. Da es im "direkt market plus" Segment der Wiener Börse aber keine Meldeschwellen wie im prime market gibt, ist es schwer zu beurteilen, wer sich derzeit mit den Aktien der startup300 eindeckt.

Die 10-Euro-Schwelle konnte die Aktie aber nach wie vor nicht überwinden. Am vergangenen Freitag ging es wieder um 5,88 Prozent auf 8,00 Euro nach unten. Am heutigen Montag wurde das Papier bisher noch nicht gehandelt.