Der Wohlhabendste unter den derzeit 313.000 Millionären Österreichs: Laut Bloomberg Billionaires verfügt Dietrich Mateschitz über ein Vermögen von 11,1 Milliarden Dollar. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Wien – Die Zahl der Dollarmillionäre hat sich seit dem Jahr 2000 in Österreich auf 313.000 Personen vervierfacht. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Global Wealth Report 2019 der Schweizer Großbank Credit Suisse hervor. Damit verfügen hierzulande 4,4 Prozent der erwachsenen Bevölkerung über ein Nettovermögen von mehr als einer Million US-Dollar. Und es werden werden sukzessive mehr: Laut dem Report soll es im Jahr 2024 in Österreich etwa 425.000 Dollarmillionäre geben, was einem Zuwachs von etwas mehr als einem Drittel entspricht.

Insgesamt beträgt das Vermögen in Österreich 1,95 Billionen Dollar, das sind um 25 Milliarden oder 1,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit entfallen im arithmetischen Mittel 274.900 Dollar auf jeden der 7,09 Millionen erwachsenen Österreicher. Dieses setzt sich grob betrachtet wie folgt zusammen: 108.600 Dollar entfallen auf Finanzvermögen und 197.400 Dollar auf nicht-finanziellen Vermögenswerte. Davon werden jene 31.100 Dollar abgezogen, die im Mittel jeder Österreicher in der Kreide steht.

Medianwert von 94.000 Dollar

Dieser hohe Durchschnittswert erklärt sich durch statistische Ausreißer in Größenordnungen des Milliardärs und Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz – lässt man diese außen vor und zieht den Medianwert heran, ergibt dies für jeden Erwachsenen ein Vermögen von 94.000 Dollar.

Laut dem Milliardärsranking der Finanzagentur "Bloomberg" verfügt Mateschitz als wohlhabendster Österreicher über ein Vermögen von 11,1 Milliarden Dollar. Im internationalen Vergleich liegt er damit allerdings nur auf Rang 127. Zum Vergleich: Reichster Erdenbürger ist demnach Amazon-Gründer Jeff Bezos mit etwa 110 Milliarden Dollar auf der hohen Kante.

Mehrheit über 100.000 Dollar

Die Mehrzahl der Österreicher, nämlich 44,5 Prozent, liegt dabei in der Vermögensklasse von 100.000 bis zu einer Million Dollar. 28,3 Prozent verfügen über 10.000 bis 100.000 Dollar, und weitere 22,9 Prozent müssen sich mit einem Hab und Gut von weniger als 10.000 Dollar begnügen.

Im internationalen Vergleich steht Österreich ziemlich vermögend da. In Europa liegt der Medianwert pro Kopf bei 24.700 Dollar, also bei etwas mehr als einem Viertel des Vermögens in Österreich. Weltweit beträgt der Wert bloß etwas mehr als 7.000 Dollar pro Erwachsenen.

Weltweit gibt es derzeit rund 46,8 Millionen Millionäre. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,1 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt ist im selben Zeitraum das globale Vermögen um 2,6 Prozent auf 360 Billionen Dollar gestiegen. In den nächsten fünf Jahren dürfte dieser Wert laut Credit Suisse um 27 Prozent steigen und etwa 459 Billionen Dollar erreichen. Die Zahl der Millionäre wird bis 2024 auf beinahe 63 Millionen steigen. (Alexander Hahn, 21.10.2019)