Facebook eröffnet die Beta-Phase für den neuen Dark Mode. Foto: APA/AFP/ALASTAIR PIKE

Auf der Entwickler-Konferenz F8 Ende April kündigte Facebook ein neues Design samt Dunkelmodus für die eigene App und Website an. Nun dürfte der erste Schritt in diese Richtung am Desktop gesetzt sein. Denn laut "Android Police" lädt Facebook seit Mitte Oktober einige Desktop-Nutzer dazu ein, den neuen Look zu testen.

Das neue Design, so wirbt der Social-Media-Riese, biete Nutzern einen besseren Überblick sowie größere Schrift. Sobald ein User den Newsfeed verlässt, könne er beim nächsten Mal wieder dort einsteigen, wo er zuletzt stehengeblieben ist.

Immer beliebter

Mit dem Dark Mode zieht Facebook in einem Bereich nach, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Immer mehr Anbieter setzen darauf. Neben einige Apps haben zuletzt auch Apple und Google einen Dark Mode für ihre mobilen Betriebssystem eingeführt.

Erst unlängst wurde getestet, wie viel Akku Apples Dark Mode bei iPhones mit OLED-Display spart. Beim Test mit einem iPhone 11 Pro war das Gerät mit Light Mode nach 7:33 Stunden Nutzung komplett leer, während jenes mit Dark Mode noch rund 30 Prozent aufwies. Ein ordentlicher Unterschied also, da mit dem letztgenannten Smartphone sicherlich noch ein paar Stunden weitere Nutzung möglich wären. (red, 3.11.2019)