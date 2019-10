Der Satiriker will bis zum SPD-Parteitag am 6. Dezember eine "neue sozialdemokratische Kampfrede" online stellen

Mit der Ankündigung, sich um den SPD-Vorsitz zu bewerben, hat Jan Böhmermann Ende August aufhorchen lassen. Unter dem Hashtag #Neustart19 veröffentlicht der Satiriker nun jeden Montag um 12 Uhr bis zum SPD-Parteitag am 6. Dezember eine "neue sozialdemokratische Kampfrede". Eine erste, anonym verfasste "Montagsrede" unter dem Titel "Ausrufung einer überfälligen Entschuldigung vom Balkon des Reichstags" besteht aus einer geballten Folge von Entschuldigungen.

Jan Böhmermann hat seine erste "Montagsrede" veröffentlicht. janboehm

Eingeleitet wird die auf Youtube abrufbare Rede von Böhmermann, der in dem Schwarz-Weiß-Video an einem offenen Fenster steht, mit der Ansage: "Es ist an der Zeit, dass wir uns bei Ihnen, werte Bewohnerinnen Deutschlands, für jahrelange Scheißpolitik und den Verrat an unseren eigenen Werten und Versprechen entschuldigen!" Danach heißt es unter anderem: "Entschuldigung für Hartz IV! Wir haben die armen und sozial Schwachen im Stich gelassen und tun es bis heute!"

Laut Böhmermann und seinem Team stammen die "Montagsreden zur Rettung der deutschen Sozialdemokratie" aus der "Feder einer profilierten Sozialdemokratin oder eines profilierten Sozialdemokraten – von innerhalb oder außerhalb der SPD". Mit den Verfassern wurde Stillschweigen über deren wahre Identität vereinbart. (red, 21.10.2019)