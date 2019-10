Vagabon – heimelige Sounds.

Vagabon – Same

Warm pulsierende Beats, hübsche Synthie-Melodien und ein sehnsüchtiger Tonfall. Mit diesen Zutaten bestreitet Vagabon ihr zweites Album, für das ihr gar nicht erst ein Titel eingefallen ist. Die aus Kamerun stammende New Yorkerin schlafwandelt lidschwer durch ihre Songs, die tendenziell aus einer betrachtenden und nicht aus einer exekutierenden Perspektive geschrieben sind. Mitunter klampft sie dazu die Akustische. Am Laptop flackert ein Lagerfeuer am Bildschirm. Songwriting 2.0. Etwas unteraufgeregt, aber nicht unhübsch. Gute Stimme, aber eher zum Einschlafen als zum Auftauen.

Vagabon

Cigarettes After Sex – Cry

Ebenfalls hysterieunauffällige Musik produziert die US-Band Cigarettes After Sex. Ihr am Freitag erscheinendes Album Cry beschert der globalen Fangemeinde wieder lidschwere Balladen um existenzielle Themen, über die man sich aber nicht aufregt, weil das ungesund ist. Lieber raucht man eine und schaut den Dingen beim Passieren zu. Dream-Pop, Shoegazer – you name it. Musik, die in Tradition großer Entschleuniger wie Souled American oder Mazzy Star steht. Die einzige unterschwellige Aufdringlichkeit, die man dieser Musik vorwerfen kann: Jeder einzelne Song ist schwerst David-Lynch-tauglich. Am 18. und 19. 11. live in der Wiener Arena.

Bloß keine Wellen. CAS. CigarettesAfterSex

Mark Lanegan Band – Somebody's Knocking

Vollkommen neben der Spur zeigt sich Mark Lanegan auf seinem Album Somebody's Knocking. Darauf driftet er in nichtssagenden 08/15-Rock mit billigem Morricone-Gewese ab oder – noch schlimmer – macht auf Depeche Mode für ganz Arme. Die Band hinter ihm ist wieder einmal ihr Geld nicht wert, 14 Songs lang: Voll daneben ist auch vorbei. Der Mann mit der Eine-Million-Dollar-Stimme bräuchte jemanden, der ihm Richtung gibt, und eine Band, die diese dann mit Druck und Verve umsetzt. Das hier ist ein Drama ohne Höhepunk, ist Musik von der Stange, ist ein Meister auf Irrwegen: Beware.

Joy Division auf ganz arm: Mark Lanegan. Mark Lanegan - Topic

(Karl Fluch, 22.10.2019)