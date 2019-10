In dieser Galerie: 6 Bilder CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED

CD Projekt RED hat ambitionierte Pläne für Cyberpunk 2077. Der Witcher-Hersteller hat es bereits geschafft, dass das Rollenspiel zu den meisterwarteten Games des kommenden Jahres zählt. Nun hat John Mamais, der Studiochef der Krakauer Niederlassung, weitere Details über das Game enthüllt, die wohl für einen zusätzlichen Hype sorgen werden. So gab Mamais gegenüber Ausgamers an, dass das Spiel technisch deutlich umfangreicher werden soll als noch The Witcher 3.

Belegschaft mehr als verdoppelt

Möglich macht dies die Verdoppelung der Entwicklerstärke bei der polnischen Spieleschmiede. Statt 200 Mitarbeiter arbeiten bei CD Projekt RED nun 500 Personen. Anfangs wusste man bei dem Studio nicht wirklich, wie viele Entwickler man überhaupt brauchen würde. Im Laufe der Zeit ist das Team aber deutlich angewachsen – auch, weil man mit Cyberpunk 2077 mindestens den Spielumfang von The Witcher 3 bieten wollte.

"The Witcher 3" im Vergleich wie ein "2D-Spiel"

CD Projekt RED musste bei ihrem neuen Rollenspiel auch das Streaming-System komplett überarbeiten, da man sich bei dem Game deutlich schneller fortbewegt. Da das Spiel auch einige Hochhäuser bietet, musste hierbei ein vertikaler Aspekt berücksichtigt werden. "The Witcher 3 ist in diesem Aspekt im direkten Vergleich wie ein 2D-Spiel", erzählte Mamais gegenüber dem Medium im Rahmen der PAX Australien.

Lebendige Stadt dank KI, Tech und Kunst

Im ersten Gameplay-Trailer der E3 2018 sah man den Protagonisten durch eine belebte Stadt spazieren. Ein derartig lebendiges Gefühl soll auch das fertige Spiel mit sich bringen. "Du brauchst Menschenmassen, die herumgehen, ansonsten sieht das nicht richtig aus. Das ist technisch sehr anspruchsvoll, und wir arbeiten immer noch daran. Bei Cyberpunk 2077 sind die Menschen nämlich sehr unterschiedlich – wir setzen hierbei auf eine Mischung aus KI, Tech und Kunst", schildert der Studiochef ferner.

Raytracing und weitere technische Innovation

Seit einem Jahr arbeitet man bei dem polnischen Studio auch an der Unterstützung von Raytracing. Lichtquellen und Spiegelungen sollen bei entsprechender Hardware dank der Technologie deutlich realistischer aussehen. Besonders die Skyline von Night City soll davon profitieren. Generell will der Hersteller aber auch abseits von Raytracing technische Innovation mit sich bringen. Die Rede ist im Gespräch von verbesserten Schatten-, Partikel-, Flüssigkeiten- und Kleidereffekten, an dem das Technikteam aktuell noch "hart" arbeiten soll.

Der letzte große Titel für PS4 und Xbox One

"Wir wollen die Grenzen ausloten. Das macht den Reiz unserer Arbeit bei CD Projekt RED aus. Ich denke, dass Cyberpunk 2077 ein richtiger Tech-Hingucker wird. Vor allem angesichts der Tatsache, dass sich die aktuelle Konsolengeneration dem Ende zuneigt. Cyberpunk 2077 wird der letzte große Titel für PS4 und Xbox One sein, der außergewöhnlich aussieht", zeigt sich der Studiochef zuletzt zuversichtlich, dass das Game auch technisch ein Meisterwerk wird.

Wann "Cyberpunk 2077" erscheint

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, Playstation 4, Xbox One und Stadia. Das Rollenspiel soll nach dem Release auch einen Multiplayer-Modus erhalten. Allerdings will sich das Studio vorerst auf den Einzelspielermodus fokussieren. Mikrotransaktionen oder Lootboxen sind übrigens nicht dabei. Die Vorfreude vieler Spieler ist bereits groß – das Game führt seit Monaten die Vorbestellerlisten an. (red, 22.10.2019)