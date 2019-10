Devid Striesow unter Druck in "Mörderisches Geschäft", 20.15, 3sat. ZDF und AKI PFEIFFER

19.40 REPORTAGE

Re: Die Finnen und ihre Liebe zur Atomkraft Während der Rest Europas noch nach einer Lösung für den radioaktiven Atommüll sucht, machen die Finnen Nägel mit Köpfen. Als erste Nation weltweit bauen sie ein Endlager – tief unter der Erde.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Donau – Lebensader Europas Sie durchquert 19 Länder Europas und ist damit das internationalste Flusssystem der Welt. Die Donau beherrscht das Landschaftsbild und bestimmt das Leben der Menschen und der Tiere. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Land der Einzelkinder Die Ein-Kind-Politik in China wurde bis 2015 mit ganzer Härte durchgesetzt. Die beiden heute in den USA lebenden Regisseurinnen Nanfu Wang und Jialing Zhang kehrten für ihren Film nach China zurück, um die nachhaltigen Folgen der Politik aufzuarbeiten.

Bis 21.40, Arte

20.15 LUSTIGE MÄNNER

Hangover (USA/D 2009, Todd Phillips) Vier Männer, ein Auto, ein Ziel: Las Vegas. Am Tag nach der Junggesellenparty kann sich keiner an etwas erinnern. Wo kommt das Polizeiauto her, das Baby, der Tiger? Und wo ist Kumpel Doug? Lustiges Aufräumen nach einem wirklich großen Rausch. Saufwitz, exemplarisch verfilmt. Bis 22.25, Kabel eins

21.05 MAGAZIN

Universum History: Richard Löwenherz – Ein König in der Falle Viele Legenden ranken sich bis heute um die Biografie des Richard Löwenherz, denn selbst nüchterne Chronisten verfielen dem Mythos, den er miterschaffen hatte. Philip Hochmair stellt in der Doku den König dar. Bis 22.00, ORF 2

22.05 TALK

Willkommen Österreich Semino Rossi und Cornelia Primosch sind zweifellos wieder absolut fantastische Gäste von Stermann/Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Letzte Hilfe Der Film rückt das Thema Tod ins Blickfeld und begleitet den Thanatologen und Notfallpsychologen Martin Prein, die katholische Theologin und Begräbnisleiterin Ingrid Mohr und den Journalisten Felix Hütten, Autor des Buches Sterben lernen. 23.10 Uhr: Die Suche nach dem Paradies: Die Journalistin Lena Ganschow sucht in Gegenwart und Vergangenheit. Bis 23.55, ORF2

22.45 GESPRÄCH

André Hellers Menschenkinder: Xenia Hausner Die Tochter des österreichischen Malers Rudolf Hausner trat früh in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie studierte zunächst an der Akademie der bildenden Künste Wien Bühnenbild, ging aber in den Neunzigerjahren zur Malerei über. Bis 23.35, ORF3

23.10 RADLER

Reiseckers Reisen Michael Reisecker radelt durchs Steyrtal und trifft spezielle Typen. Bis 23.35, ORF1