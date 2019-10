Der Universalmotor passe in verschiedene Fahrzeugtypen

Dieser Elektromotor soll auch in Oldtimern einbaubar sein. Foto: swindonpowertrain

Oldtimer sind der Stolz vieler Autosammler. Immerhin fährt man damit auch ein kleines Stück Geschichte. Moderne Elektroautos stellen da beinahe das Gegenstück dar. Swindon Powertrain will nun beides miteinander verknüpfen. Das Unternehmen baut laut "Auto Motor Sport" an einem Elektromotor, den Interessierte dann in die verschiedensten Fahrzeugmodelle einbauen können: Von Quads über Klein- und Lieferwägen bis eben zu Oldtimern.

Sky UAE Autos

Swindon Powertrain führt das Projekt gemeinsam mit E-Motoren-Hersteller iNetic durch. Das Endprodukt enthalte Motor, Wechselrichter, Getriebe und Kühlsystem. Der Antrieb wiegt rund 70 Kilogramm und ist 60 x 58,42 x 43,94 Zentimeter groß.

Neben dieser kompakten Größe habe der Elektromotor auch noch andere Vorteile. So lassen sich Wechselrichter und Kühlsystem flexibel positionieren. Zudem gebe es die Möglichkeit, den Motor an verschiedenen Stellen zu befestigen. Aus all diesen Gründen sei er leicht einbaubar, je nach Fahrzeug vorne oder hinten.

Noch vor Juni 2020 will Swindon Powertrain mit dem Elektromotor in Serienproduktion gehen. (red, 25.10.2019)