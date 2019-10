In "Schwarz auf Weiß" packt Schreiner die Dilemmata unseres (Des-)Informationszeitalters gewitzt bei der Wurzel. Foto: Jan Frankl

Im Grunde, meint Clemens Maria Schreiner, seien an allem die Sumerer schuld – denn falsch abgebogen sei man eigentlich schon bei der Erfindung der Schrift. Von den Ritzzeichen im Stein bis zu den beweglichen Gutenberg-Lettern gilt schließlich eines: Die Macht des gedruckten Wortes ist allumfassend. Und nicht immer führt die schöne Redensart, wonach die Feder das Schwert schlägt, zu Friede, Freude, Eierkuchen, sondern durchaus auch zum krassen Gegenteil.

Jüngste Konsequenz des Irrwegs? Man habe heute "mehr Geheimnisse vor seiner Familie als vor den Großkonzernen", sagt Schreiner in seinem einfallsreichen neuen Kabarettprogramm Schwarz auf Weiß. Es ist nämlich nicht nur so, dass der 30-Jährige langsam den Verstand verliert, weil er von der Datenschutzverordnung bis zu den Regionalausgaben der Niederösterreichischen Nachrichten jede noch so depperte Letter lesen muss, die sein Blickfeld streift; es ist auch so, dass die theoretische Möglichkeit, das ganze Wissen der Menschheit abrufbereit in der Hosentasche zu haben, beim Fällen von Entscheidungen ziemlich hemmend wirkt.

Das dunkle Geheimnis hinter Schreiner

Und dann ist da noch die Sache mit den Fake-News: Kann es denn stimmen, dass George W. Bush Die kleine Raupe Nimmersatt als prägendes Buch seines Lebens bezeichnet? Ist es tatsächlich so, dass sich das Wissen der Menschheit alle fünf Jahre verdoppelt? Und gibt es wirklich ein dunkles Geheimnis hinter dem Kabarettisten auf der Bühne? Derart getriggert, schickt Schreiner sein Publikum in die Pause und rät dazu, die Fragen auf einer eigens eingerichteten Fakten-Website abzuklären. Was dann passiert, sei hier nicht verraten. Nur so viel: Es wird Ihnen die Augen öffnen!

In Schwarz auf Weiß packt Schreiner die Dilemmata unseres (Des-)Informationszeitalters gewitzt bei der Wurzel. Ein Spiel mit der Wahrheit, das lehrt, im Zweifel Gelassenheit walten zu lassen. (Stefan Weiss, 22.10.2019)