"Ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Jahr – und es kann steil nach oben oder auch nach unten gehen."

Es ist nicht weniger als der Beginn einer neuen Zeitrechnung in der National Basketball Association (NBA). Nachdem die Ära der Dominanz der Golden State Warriors nach fünf Jahren mit drei gewonnen Titeln und zwei knapp verlorenen Final-Serien zu Ende gegangen ist, scharren neue Jäger in den Startlöchern. Nach der Verpflichtung von Kawhi Leonard und Paul George gelten die Los Angeles Clippers als erster Anwärter auf die Larry O'Brien Championship Trophy, knapp gefolgt von den Los Angeles Lakers.

Eine unschlagbare Mannschaft sieht Jakob Pöltl nicht, "auf dem Papier sind die Clippers Favorit". Die "zweite" Mannschaft aus L. A. verlässt sich auf zwei Superstars, die verletzungsanfällig sind. Leonard hat einen malträtierten Oberschenkel, George zwei operierte Schultern und eine Metallplatte in einem Schienbein. Die Lakers setzen dagegen auf LeBron James, der im Dezember 35 wird und sein Alter bei jedem Schritt zunehmend zu spüren bekommt. Assistiert wird James vom besten Center der Liga, Anthony Davis.

Für Jakob Pöltl (24) ist es ein Schlüsseljahr. Der Wiener in Diensten der San Antonio Spurs spielt in seiner vierten Saison um einen neuen, höher dotierten Vertrag, wird im Sommer 2020 Free Agent. Ein langfristiger Verbleib in der NBA winkt ebenso wie ein größerer Geldregen. Diese Saison kassiert Pöltl 3,40 Millionen Euro.

"Ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Jahr – und es kann steil nach oben oder auch nach unten gehen. Als Basketballer ist man in der NBA ein Spielball mächtiger Interessen, das akzeptiere ich. Wenn man anfängt, darüber zu viel nachzudenken, hat man schon verloren", sagt Pöltl.

Erreichen die San Antonio Spurs die Playoffs, wäre das ein historischer Erfolg: Das Team von Gregg Popovich hätte dann mit 23 Postseason-Teilnahmen en suite den Rekord von Philadelphia übertroffen. Die 76ers standen von 1950 bis 1971 22-mal in Serie im Playoff. Kritiker räumen den Spurs allerdings kaum Chancen auf eine erfolgreiche Saison ein, zu stark ist in der Western Conference die Konkurrenz um die acht Playoff-Plätze. Utah, Denver, Houston, Portland, die Liste der Kandidaten lässt sich auf ein Dutzend Teams erweitern.

Dazu zählen auch die dezimierten Warriors. Und das, obwohl sich Kevin Durant zu den Brooklyn Nets verabschiedete und Klay Thompson nach seinem im sechsten Finalspiel gegen Toronto erlittenen Kreuzbandriss möglicherweise die ganze Saison ausfällt. Die ganze Last liegt auf den Schultern von Wurfmaschine Stephen Curry. Auch die Houston Rockets spielen um den Titel, wobei Topscorer James Harden nun mit seinem ehemaligen Oklahoma-City-Thunder-Kollegen Russell Westbrook ins Rennen geht. Wie diese zwei Spieler, die offensiv dauernd den Ball in der Hand brauchen, voneinander profitieren wollen, bleibt abzuwarten.

Im Gegensatz zu den Lakers und den Clippers setzen die Milwaukee Bucks im Osten auf Kontinuität und darauf, dass sich ihr Star Giannis Antetokounmpo noch einen Schritt weiterentwickelt. Schafft es der 24-jährige Grieche, seinen Wurf aus der Bewegung zu optimieren und schneller reagieren zu können, wenn ihn zwei oder drei Gegenspieler gleichzeitig versuchen umzuhacken, können die Bucks den entscheidenden Schritt Richtung Titel gehen. Ein Finale zwischen den Lakers und den Bucks wäre ein sehr realistisches Szenario.

Jakob Pöltl ist ob des Saisonstarts nicht nervös. "Ich trainiere ja schon seit dem Sommer, fühl mich sehr fit." Der Urlaub war kurz, der Alltag ist eintönig. Sechs Tage die Woche wird trainiert, jeden Tag mit einem anderen Schwerpunkt. Neben Wurf- und Krafttraining wurde auch Neues ausprobiert, etwa Pilates. "Ich bin offen für alles." Tipps holt sich Pöltl von NBA-Legende Tim Duncan, der bei den Spurs nun als Assistant-Coach tätig ist. In den Vorbereitungsspielen auf die neue Saison stand Pöltl mehrmals in der Startaufstellung, lieferte auch den einen oder anderen spektakulären Dunk. "Ich liebe es, mit Jakob zu spielen", sagte gar Spurs-Star LaMarcus Aldridge. Auf dem Parkett will Pöltl aggressiver werden. "Da bin ich mir selbst noch ein bisschen zu passiv." (Florian Vetter, 21.10.2019)