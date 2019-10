In dieser Galerie: 8 Bilder Kaiser Naruhito. Foto: AP / Issei Kato Kaiserin Masako. Foto: AP Naruhito verkündete seine Thronbesteigung vom "Takamikura" – dem 6,5 Meter hohen und acht Tonnen schweren Chrysanthementhron – aus. Foto: AP / Kazuhiro Nogi Die Bevölkerung erwartet den neuen Kaiser. Foto: Reuters / Edgar Su Der japanische Premierminister Shinzo Abe rief drei Mal "Banzai!" – das heißt "Lang lebe der Kaiser!". Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer repräsentieren Österreich bei der Zeremonie. Hier vor der Abfahrt in den Kaiserpalast im Hotel Grand Hyatt in Tokio. Foto: APA / Harald Schneider Der britische Thronfolger Prinz Charles war ebenfalls vor Ort. Foto: APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA Schweden wurde durch König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Viktoria repräsentiert. Foto: Reuters

Tokio – Japans neuer Kaiser Naruhito hat knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme offiziell seine Inthronisierung verkündet. Bei der Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio vor 2000 Würdenträgern aus dem In- und Ausland verkündete der Kaiser am Dienstag den Schritt. Naruhito war am 1. Mai zum Tenno ernannt worden, nachdem sein Vater Akihito in einem ungewöhnlichen Schritt abgedankt hatte.

Kaiser Naruhito. Foto: AP / Issei Kato

Zum Auftakt der Zeremonie ist Naruhito in die heiligen Schreine seines Palastes gepilgert. Bei strömendem Regen suchte der 59-jährige Monarch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer hellen Robe gekleidet die Schreine "Kashikodokoro", den "Koreiden" und den "Shinden" auf.

Bei dieser religiösen Zeremonie teilt der Monarch den Gottheiten mit, dass er am Nachmittag (Ortszeit) Würdenträgern aus dem In- und Ausland den Antritt seiner Regentschaft verkünden wird

Kaiserin Masako. Foto: AP

Nachfahren der Göttin

Begleitet wurde der Monarch von Hofbeamten, die zwei der Throninsignien trugen: ein Schwert sowie Juwelen, die das Kaiserhaus der Sage nach von der Sonnengöttin Amaterasu Omikami erhalten hat. Den Mythen zufolge sind Japans Kaiser unmittelbare Nachfahren der Göttin. Niemand, selbst der Kaiser nicht, darf dabei einen Blick auf die Throninsignien werfen, die sich in Schutzhüllen befinden. Ihr Inhalt ist dazu zu heilig.

Bei der Zeremonie versicherte der 59-jährige Naruhito von seinem 6,5 Meter hohen, überdachten Thron herab, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen.

Foto: AP / Kazuhiro Nogi

Der Monarch trug dabei eine braun-orangene Robe in jahrhundertealtem Design. Die 30 Minute dauernde Zeremonie namens "Sokuirei Seiden no gi" (Zeremonie zur Inthronisierung des Kaisers) entspricht den Krönungsfeierlichkeiten in anderen Ländern.

Lang lebe der Kaiser!

Zum Abschluss der Zeremonie vor rund 2.000 Gästen aus dem In- und Ausland rief Japans Regierungschef Shinzo Abe drei Mal "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser!).

Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun

Österreich war durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer vertreten. Auch der britische Kronprinz Charles war ebenso wie der schwedische König und Kronprinzessin Viktoria vor Ort.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer. Foto: APA / Harald Schneider

Prinz Charles. Foto: APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA

König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzession Viktoria. Foto: Reuters

Eine ursprünglich im Anschluss geplante Parade des Kaiserpaares in einem offenen Wagen durch die Hauptstadt wurde aus Rücksicht auf die Opfer einer kürzlichen Taifun-Katastrophe auf den 10. November verschoben. (red, APA, 22.10.2019)