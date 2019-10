Der Wolfgangseelauf ist kein einfacher Lauf – aber eines der landschaftlich schönsten Lauferlebnisse in diesem an traumhaften Landschaften so reichen Land.

Es war mein dritter Wolfgangseelauf, aber mein erster "Klassiker". Doch um zu lernen, zu erkennen, zu spüren, was für ein Privileg es ist, in so einem Setting laufen – und leben – zu dürfen, spielen weder Distanz noch Zeit eine Rolle.

Vielleicht aber der Blick auf das Wetter: Ende Oktober können 25 Grad einfach ein schöner, traumhafter Zufall sein.

Oder aber die Vorboten von etwas ganz Anderem.





Mehr Fotos dieses Laufes und dieses Wochenendes am Wolfgangsee finden Sie auf Tom Rottenbergs Facebookseite

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Die beiden Startplätze waren eine Einladung der Veranstalter des Wolfgangseelaufes.

(Thomas Rottenberg, 23.10.2019)