Hauptakteurin Rey führt den sogenannten Widerstand gegen die Erste Ordnung an.

Foto: Star Wars/Screenshot

Nach 1983 und 2005 ist es heuer wieder soweit: Das Warten auf den Abschluss einer Star-Wars-Trilogie findet ein Ende. Im Dezember wird Episode IX namens "Der Aufstieg Skywalkers" in die Kinos kommen. Wer einen kleinen Vorgeschmack auf das Kunstwerk von Regisseur J. J. Abrams haben will, kann sich den neuesten Trailer anschauen.

Der neue Star-Wars-Trailer. Star Wars

2:22 Minuten

Dieser dauert stattliche 2:22 Minuten und feierte Montagnacht in den USA Premiere. Er wurde während des Spiels der National Football League zwischen den New England Patriots und den New York Jets (33:0) ausgestrahlt. Der Film schließt direkt an Episode acht "Die letzten Jedi" an. Hauptakteurin Rey führt den sogenannten Widerstand gegen die Erste Ordnung an.

Serien als Nachleger

Im Dezember will Disney auch "The Mandalorian" starten, die ebenfalls im Universum von Star Wars spielt. Die Serie wird allerdings Kunden des Streamingdienstes Disney+ vorbehalten bleiben. 2020 will der Konzern dann gleich die nächste Serie starten. Dann starten die Dreharbeiten zu einer neuen Obi-Wan-Kenobi-Serie, in der Ewan McGregor in seine berühmte Rolle zurückschlüpft. (ag, 22.10.2019)