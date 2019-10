Bei einer grün-schwarzen Koalition kann es zum ersten Mal in der Geschichte der Republik eine "grün" inspirierte Außenpolitik geben. Wie könnte diese ihrer Meinung nach ausschauen, frage ich Kneissl zu Beginn. "Spontan fällt mir Joschka Fischer ein, Außenminister in der Schröder-Fischer-Regierung. Das war eine sehr mutige und originelle Außenpolitik, denn Fischer traute sich einiges. Es war vor allem damals die Stoßrichtung von Gerhard Schröder, Nein zum Irakkrieg zu sagen."

Im Gegensatz zu den deutschen Grünen hat die österreichische Schwesterpartei wenig außenpolitische Erfahrung. "Müssen die Grünen sich da noch mehr profilieren?", bohre ich weiter. "Ich glaube, dass es vor allem über das Europaparlament ein gewisses Maß an Erfahrungen gibt. Die Frage ist natürlich, welchen Radius sie haben und wo sie ihre Schwerpunkte setzen werden."

Dann verweist Kneissl noch darauf, dass seit Alois Mock die österreichische Außenpolitik immer im Zeichen unserer Nachbarstaaten stand. Ein Fehler, wie sie betont: "Obwohl die Nachbarländer wichtig sind, ist es auch wesentlich, den außenpolitischen Horizont zu erweitern. Ich habe versucht, aus dieser bisherigen Praxis etwas herauszubrechen. Wichtig war mir Asien, darunter auch Bangladesch." Sie vermisst den Mut zu einer eigenständigen Außenpolitik: "Man muss von Zeit zu Zeit auch Flagge zeigen. Leider war nicht der Mut da, sich gegebenenfalls aus dem EU-Modus herauszubewegen."

Natürliche Ressourcen als Politikum

Die Waldbrände in Brasilien hatten zu einem Zerwürfnis zwischen Frankreich und Brasilien geführt. Erleben wir hier eine neue Dimension der Außenpolitik, in der Umweltressourcen eine ähnliche Bedeutung bekommen, wie die Sicherung strategischer Transportwege? Dazu Kneissl: "Zweifellos. Dass Urwälder für die CO2-Aufnahme was ganz Wesentliches sind, das wusste die Wissenschaft bereits vor 40 Jahren. Anders zu bewerten sind jetzt gewisse Einmischungsversuche. Ich bin immer dafür, dass man zuallererst vor seiner eigenen Haustüre kehren sollte."

Was bedeutet das konkret, frage ich nach. "Zum Beispiel der mangelnde Respekt vor der traditionellen Forstwirtschaft. Echte Wälder werden kaum mehr gepflegt, während man gewaltige Monokulturen fördert. Österreich ist durch eine unkontrollierte Verstädterung europaweit das Land mit der höchsten Bodenversiegelung. Ein Grund liegt in der Machtfülle der Bürgermeister, die der Korruption Tür und Tor öffnet."

Die Kritik an Präsident Bolsonaro war somit einseitig, frage ich nach. "Man tut sich so leicht, mit dem Zeigefinger auf andere zu weisen. Besser wäre, zuerst auf die eigenen Defizite zu schauen." Laut der Friedrich-Ebert-Stiftung ist die Verhandlungsmacht von China, Indien und Brasilien so groß, dass der Westen nicht darum herumkommt, auch deren Klimaschutzmaßnahmen teilweise mitzufinanzieren. Ich frage Kneissl, wie sie die Lage einschätzt. "Ein wesentlicher Knackpunkt bei vielen Klimakonferenzen war schon immer die Frage der Finanzierung", erinnert sie sich. Der dafür geschaffene "Topf" sei "nicht etwas" gewesen, "was man hätte vorzeigen können".

Ihrer Einschätzung nach spiegelten viele Konferenzen den alten Nord-Süd-Konflikt wider. Geradezu exemplarisch für diesen Konflikt sei Großbritanniens außenpolitische Agenda in den Jahren 2004 und 2005 gewesen. "Damals hatte man den Klimaschutz zur absoluten Priorität erklärt und als globales Sicherheitsproblem definiert. Als Ständiges Mitglied im Sicherheitsrat berief England sogar eine Sitzung ein. Nur plagten Chinesen oder Äthiopier ganz andere Probleme. Wir sind die Hauptverursacher der Umweltzerstörung seit 200 Jahren. Am meisten leiden jedoch die Länder in Südasien, in der Karibik und am Horn von Afrika. Dort ist die 'Verwundbarkeit‘ am größten, sie haben den höchsten Preis zu zahlen. Da es oft keinen Versicherungsschutz wie in den meisten Industriestaaten gibt, stehen Geschädigte schnell vor dem existenziellen Nichts."

Karin Kneissl sieht die Einmischung in die Politik anderer Staaten – wie im Fall Brasiliens – kritisch. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Klimathema als Hype?

Für Kneissl unterliegen Klimadebatten einer politischen Konjunktur: "Irgendwann treten andere Themen in den Vordergrund. So wie Greta Thunberg als eine Art 'invisible Hand' die Wahlkämpfe in Österreich und Deutschland mitbeeinflusst hatte, so kann eine heftige Wirtschaftskrise neue politische Kräfte an die Macht bringen." Kneissl rechnet also mit einer größeren Krise? "Ich rechne mit einer größeren Wirtschaftskrise, dann tritt das Thema Klima wieder in den Hintergrund", antwortet sie.

Kneissl verweist konkret auf die Automobilindustrie, wo viele Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Technologien vorherrschen. "Es gibt keine Wunderlösungen, es wird nur viel experimentiert, wie zu Beginn der Automobilindustrie. Das größte und modernste Automobilwerk der Welt stand vor dem Ersten Weltkrieg in Turin (Fiat), heute ist es ein Museum. Auch die Bevölkerung ist dort seit den Achtzigerjahren auf ein Drittel zurückgegangen. Ähnliches lässt sich in Detroit beobachten. Die Produktion lagert man in zahlreiche Billiglohnländer aus. Das Auto der Zukunft wird in China entworfen und in Afrika produziert werden. Uganda fabriziert bereits Autoteile. Da Elektroautos einen geringeren Produktionsaufwand benötigen, ist der Einstieg in diese Industrie für Schwellenländer leichter."

Im Falle einer ernsten Krise der Automobilindustrie wären 3,5 Millionen Arbeitsplätze (Stand 2017) in Europa gefährdet, warnt Kneissl. Sie erinnert an die Schließung des Opel-Werks vor ein paar Jahren in Bochum. Damals erstreckte sich die politische Krise über mehrere Monate – ein kleiner Vorgeschmack, mahnt sie. Ein Hauptproblem liegt darin, dass viele Staaten volkswirtschaftlich von der Autoindustrie abhängig sind.

"Die Deindustrialisierung ist im Westen weit vorangeschritten. Die Autoindustrie ist die letzte in Europa verbliebene Industrie. Wir haben in den 70er-Jahren die Textilindustrie verloren, die Produktion an Länder wie Bangladesch, Portugal oder der Türkei ausgelagert. Selbst die heimische Stahl- und Schwerindustrie, die sich dank vieler Innovationen noch behaupten kann, ist stark von der Automobilbranche abhängig. Die Probleme nehmen laufend zu. Hoher Innovationsdruck, Handelskriege, strengere Umweltauflagen bis hin zu politische Skandale ('Dieselgate'), um nur einige zu nennen. Dadurch sind verbundene Märkte wie Österreich und Deutschland leicht verwundbar. Ähnlich geht es auch Tschechien und der Slowakei."

Klimawandel und Geopolitik

Gibt es neben der Arktis und Grönland noch andere Regionen, wo der Klimawandel die geopolitische Landkarte neu definiert? Zunächst weist Kneissl auf einen Umstand kultureller Art hin: "Während man im angelsächsischen Raum solche geografischen Veränderungen wie die Nord-West-Passage als Chance sieht, herrscht im deutschsprachigen Raum große Skepsis".

Und sie fährt dann fort: "Weitere Regionen wären die unmittelbaren Küstengebiete. Die sind am härtesten von einem Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Dort kann es zu größeren Fluchtbewegungen kommen, die dann internationale Auswirkungen haben. Beispiele wären vorrangig Bangladesch oder Pakistan. Aber wenn der Tipping-Point erreicht werden sollte, kann es auch New York, London oder Hamburg erwischen. Darüber wird ohnehin laut nachgedacht. Ich fürchte jedoch, dass sich die Menschheit erst dann in Bewegung setzt, wenn es so weit ist".

In den vorangegangenen Ausführungen erwähnte Kneissl auch das Thema klimabedingte Massenmigration. Daher frage ich nach, wie sie solche Szenarien einschätzt. "Menschen, die von extremer Dürre betroffen sind, flüchten automatisch aus diesen Gebieten", stellt sie fest.

In diesem Zusammenhang erwähnt sie ein Projekt, dass ihr persönlich sehr am Herzen liegt. Seit 20 Jahren unterstützt sie das kleine Projekt "Burkina vert" (grünes Burkina). Die Korrespondenz der letzten Jahre mit den Initiatoren verrät, dass "die Sorge um eine lang anhaltende Trockenheit immer größer wird". Betroffen sind vor allem die Länder der Sahelzone. Bescheiden meint sie noch: "Ich traue mir keine feste Lehrmeinung zu, was mögliche Migrationsströme betrifft. Absolut verantwortungslos ist es jedoch, jungen Menschen eine drohende Apokalypse vorzumachen."

Wasser, janusköpfiges Phänomen

Die Heinrich-Böll-Stiftung hatte vor über zehn Jahren den paradoxen Effekt des Klimawandels auf das Wasser festgehalten: einerseits bedrohlich knapp, andererseits gefährlich viel. Schon in den 80er-Jahren sah man Kriege ums Wasser voraus – seitdem streiten Experten, wie akut die Gefahr wirklich ist.

"Sind mögliche Kriege um Wasser eine übertriebene Befürchtung?", frage ich Kneissl. Sie bestätigt zunächst, dass große Kriege ums Wasser ausgeblieben sind, betont jedoch, dass ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotenzial bleibt. Ein Grund für die relative Ruhe ums Wasser sieht sie im sogenannten Arabischen Frühling und dessen Folgen. Diese haben das Thema teilweise überlagert. Für die Menschen vor Ort, sagt sie, bleibt es aber ein akutes Problem.

Aus ihren persönlichen Erlebnissen kann sie zu diesem Thema einige erschreckende wie positive Beispiele bringen: "Als Kind lebte ich in Amman, Jordanien. Die Millionenstadt hatte damals nur ungefähr 5.000 Einwohner. Irgendwie schafft es die Stadt bis heute, allen Bewohnern eine funktionierende Wasserversorgung zu bieten. Ein extremer Kontrast dazu bildeten die Slums, die ich in Südasien gesehen habe. Wenn bei uns jemand in schwierigen Verhältnissen aufwächst, ist die eigene Existenz nicht unmittelbar bedroht, da zumindest Wasser zur Verfügung steht. Die Kinder jedoch, die im Straßengraben sitzen und den ganzen Tag aufgrund ständiger Durchfälle und Ekzeme weinen, haben keine Chance, sich einigermaßen gesund zu entwickeln. Es fehlen sanitäre Anlagen und eine saubere Wasserversorgung."

Durch den Klimawandel bekommt auch das Militär eine neue Bedeutung. "Ob Mittelmeer oder Nordwestpassage, Klimawandel wird eine Weltgesellschaft der Krisen und Katastrophen herstellen, die vor allem auf dem Seewege ausgetragen und bewältigt werden", prognostizierte der Politologe Michael Werz schon vor über zehn Jahren. Daher gibt es in den USA eigens eine von den Militärs betriebene Denkfabrik ("The Center for Climate and Security"), die sich mit den Risiken des Klimawandels für das US-Militär (insbesondere der Navy) auseinandersetzt.

"Wird dieser Aspekt im nationalen Sicherheitsrat Österreichs überhaupt Beachtung geschenkt?", frage ich noch zum Schluss. Kneissl weiß, dass es dazu verschiedenste Studien von der Landesverteidigungsakademie in Kooperation mit den heimischen Universitäten gibt. Aber der Zustand des österreichischen Bundesheeres spricht für sich, als Kneissl auf die Mängel hinweist: "Bei Katastropheneinsätze müssen mitunter sogar zivile Busse angemietet werden, da das Bundesheer selbst nicht über ausreichende Transportmittel verfügt." (Oliver Cyrus, 23.10.2019)