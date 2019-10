In dieser Galerie: 4 Bilder Foto: DMB, AMA Foto: DMB, AMA Foto: DMB, AMA Foto: DMB, AMA

Wien – AMA launcht gemeinsam mit Demner, Merlicek & Bergmann die neue AMA-Gütesiegel-Kampagne. In der neuen Kampagne wurde die Perspektive der Konsumenten eingenommen: "Auf all das schau ich ganz genau, wenn ich aufs AMA-Gütesiegel schau", fasst der TV-Spot seine Botschaft zusammen. Printanzeigen, Out-of-Home- und entsprechenden Online-Maßnahmen vertiefen die Botschaft. Der Etat umfasst rund drei Millionen Euro.

amainfo.at

"Die AMA hat einen gesetzlichen Auftrag: Information der Konsumenten über verbraucherrelevante Themen sowie Sicherung und Förderung der Lebensmittelqualität. Sichtbare Zeichen dieser Qualitätsorientierung sind das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel", sagt Geschäftsführer Michael Blass zur Aufgabe der AMA-Marketing.

AMA-Spot "Fleisch"

"Bei der Erstellung und Umsetzung der Kampagne arbeitet die AMA mit der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann zusammen. Sie konnte in einer internationalen Ausschreibung das einschlägige Kreativlos für sich entscheiden", so Blass.

AMA-Spot "Milch"

"Das AMA-Gütesiegel ist eine starke Marke und genießt hohes Vertrauen und Bekanntheit. Es ist zu einer Institution des Vertrauens für Konsumenten geworden. Dieser besondere Stellenwert wurde durch einen Perspektivenwechsel von der Information über die Qualitätssicherung unserer Lebensmittel durch die AMA hin zu einem Blickwinkel aus Sicht der Konsument nun in den Mittelpunkt der neuen Kampagne gerückt. Wenn ich auf das AMA-Gütesiegel schaue, dann sehe ich gleichzeitig all das, worauf die AMA für mich geschaut hat", so Agenturchef Mariusz Jan Demner.

Gedreht wurde auf sechs verschiedenen Bauernhöfen. Regie führte Dokumentarfilmerin Viviane Blumenschein. Die Mediaspendings betragen bis Jahresende rund drei Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt mit 75 Prozent des Budgets auf Bewegtbild. Zum Einsatz kommen auch Print- und OOH-Sujets. Rund zehn Prozent des Budgets wird in Online-Maßnahmen investiert. (red, 22.10.2019)