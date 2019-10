Rot-Rot-Grün will die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen für fünf Jahre einfrieren, weil die Wohnkosten so stark gestiegen sind. Jetzt ist das Abgeordnetenhaus am Zug

Als erstes deutsches Bundesland hatte sich Berlin im Juni zu der Maßnahme entschlossen. Foto: imago images/IPON

Berlin – Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat am Dienstag einen bundesweit einmaligen Mietendeckel auf den Weg gebracht. Weil die Wohnkosten in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, will Rot-Rot-Grün die Mieten für 1,5 Millionen vor dem Jahr 2014 gebaute Wohnungen für fünf Jahre einfrieren.

Hinzu kommt die Obergrenze von maximal 9,80 Euro Kaltmiete je Quadratmeter, die sich nach Baujahr und Ausstattung der Wohnung richtet und bei Neuvermietungen nicht überschritten werden darf. Bestandsmieten dürfen in Zukunft maximal 20 Prozent über den Obergrenzen liegen. Andernfalls sollen Mieter eine Absenkung fordern können.

Kritik und Lob

Das Gesetz zum Mietendeckel mit diversen flankierenden Regelungen soll bis Anfang 2020 endgültig vom Abgeordnetenhaus beschlossen sein und rückwirkend ab 18. Juni 2019 gelten. Die Mietsenkungsregel soll neun Monate später kommen, also voraussichtlich Ende 2020. So soll Zeit bleiben, um die Umsetzung vorzubereiten und in der Verwaltung dafür bis zu 250 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

Die Immobilienwirtschaft kritisiert die Pläne und befürchtet unter anderem negative Auswirkungen auf den Wohnungsbau und auf Investitionen etwa in die Modernisierung. Der Mieterverein spricht von einer historischen Chance, bezahlbare Mieten für die breite Masse der Bevölkerung zu sichern.

Der Beschluss bleibt umstritten, wie auch ein Posting dieser "Berliner Zeitung"-Journalistin zeigt.

Als Ende August der erste Entwurf für den Mietendeckel an die Öffentlichkeit gelangt war, löste damit Wohn- und Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) einen Sturm der Entrüstung aus. Einem geleakten Dokument zufolge hätten Kaltmieten nur noch zwischen 3,42 und 7,97 Euro je Quadratmeter betragen dürfen. In der Folge brachen die Aktien der Wohnungsfirmen Vonovia und Deutsche Wohnen ein. Die Opposition drohte mit dem Verfassungsgericht, selbst Kollegen aus der rot-rot-grünen Landesregierung kritisierten den Entwurf. Der neue Beschluss, der unter anderem die Mietobergrenzen erhöht hat, gilt als Kompromiss – bleibt aber umstritten. (red, APA, 22.10.2019)