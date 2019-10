Am Mittwoch nehmen die neugewählten Volksvertreter ihre Plätze im Nationalrat ein. 183 Menschen, die als Teil der Regierung oder Opposition mitbestimmen werden, wie sich Österreich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Doch wie gut repräsentieren diese Politikerinnen und Politiker das österreichische Volk wirklich? Die STANDARD-Redakteure Fabian Sommavilla und Theo Anders haben sich die Demografie der Abgeordneten angesehen. Den Podcast hören Sie hier. Den Artikel zur Auswertung der Daten finden Sie hier online und in der heutigen Printausgabe. (red, 22.10.2019)



Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Herbert Kickl (FPÖ) im Rahmen einer Sondersitzung des Nationalrates im Parlamentsausweichquartier in der Wiener Hofburg. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER