Fünf Generationen. So lange dauert es im Schnitt in Österreich, bis Nachkommen aus den einkommensschwächsten Familien des Landes es zu einem Durchschnittseinkommen bringen. Eine Studie im Auftrag des Sozialministeriums weißt Österreich eine im Vergleich zu anderen Industriestaaten niedrige soziale Mobilität aus. Und es wird zunehmend schwerer die sozioökonimische Schicht, in die man geboren wurde, zu verlassen. Das Risiko abzustürzen ist für Gutsituierte in den letzten zehn Jahren gesunken, ebenso wie für Niedrigverdiener die Chance aufzusteigen. Der Status der Vorfahren wirkt sich auch Generationen später noch auf das eigene Einkommen aus.

Auch das Bildungsniveau wird laut OECD-Studie stärker vererbt als in vergleichbaren Staaten. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Stimmen aus dem Forum

Im STANDARD-Forum wird dazu angeregt diskutiert, viele User teilen Ihre persönliche Aufstiegsgeschichte. Dieser User meint, dass der Aufstieg prinzipiell für alle möglich sei:

"Aus einer Hilfsarbeiterschicht" hat sich diese Userin heraufgekämpft. Dennoch merkt sie noch bei ihrer Tochter nachteilige Bewertungen aus dem Umfeld:

Dass die Chancen hierzulande ungleich verteilt sind, davon ist dieser User überzeugt:

Was ist Ihre Geschichte?

