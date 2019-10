STANDARD-Aufdeckerin auf Platz eins der Jahreswertung unter den 60 Nominierten – Platz zwei geht an Andreas Schnauder, Ressortleiter Wirtschaft des STANDARD

"Wichtiger Beitrag zur Kapitalmarkthygiene": Finanzmagazin "Börsianer" würdigt STANDARD-Journalistin Renate Graber. Foto: Heidi Seywald

Wien – Wer ist bester Wirtschaftsjournalist des Jahres? Das Finanz- und Wirtschaftsmagazin "Börsianer" ließ 60 österreichische Finanz- und Wirtschaftsjournalisten ihre Kolleginnen und Kollegen bewerten.

Das Ergebnis: STANDARD-Aufdeckerin Renate Graber auf Platz 1 der Jahreswertung unter den 60 Nominierten. "Mit ihren Geschichten leistet Renate Graber einen wichtigen Beitrag zur Kapitalmarkthygiene in Österreich", erklärt Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber des Börsianer: "Sie ist dabei stets hart in der Sache, fair im Umgang und klar in der Wortwahl."

Auf Platz zwei liegt Andreas Schnauder, Ressortleiter Wirtschaft des STANDARD. Auf dem dritten Rang folgt Michael Nikbaksh von "Profil".

Die Reihung basiert auf der Bewertung der übrigen Nominierten aus der Branche. Für sich selbst oder Kollegen aus dem eigenen Konzern durften sie keine Wertungen abgeben. (red, 22.10.2019)