Wenn Proschat Madani nicht gerade in Serien spielt, schaut sie gerne welche. Zum Beispiel "Penny Dreadful". Die romantische Horrorserie hat es der Schauspielerin angetan – und hier insbesondere Frankensteins Monster. Wie Proschat Madani von den Sehnsüchten der Kreatur spricht und darüber mit Podcasterin Doris Priesching auf das Thema Achtsamkeit kommt, was sich gerade am Set von "Walking On Sunshine" abspielt und warum sie am liebsten mit Michael Niavarani in "Mamba" spielte, hören Sie in der neuen Folge von Serienreif, den STANDARD-Podcast. (Doris Priesching, 24.10.2019)

Über den Podcast "Serienreif" ist der STANDARD-Podcast über die wunderbare Welt der Serien und alles, was dazugehört. Redaktion: Anya Antonius, Michaela Kampl, Doris Priesching, Daniela Rom | Produktion: Zsolt Wilhelm