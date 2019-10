Blickfang & Wein Burgenland im MAK, Toscani-Fotos in Graz: Tipps für die kommenden Tage aus der Lifestyle-Redaktion

25.10.2019: Eröffnung

Foto: Mark Glassner

Die Vollpension, jenes Kaffeehaus, in dem Pensionistinnen täglich frische Kuchen backen, hat einen zweiten Standort im Gebäude der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) eröffnet. Wer mit den Omas anstoßen möchte, kann das zum Beispiel bei der Eröffnungsparty am 25. 10. von 19.00 bis 22.30 Uhr tun.

Vollpension in der MUK

Johannesgasse 4a

1010 Wien

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08.00-20.00, Sa, So, Feiertag: 09.00-19.00

www.vollpension.wien

Neu eröffnet: Shop

Gute Neuigkeiten für Fans des bequemen Fußbetts: In der Wiener Kärntner Straße 36 hat das deutsche Unternehmen Birkenstock eine Filiale eröffnet.

www.birkenstock.com

25. bis 27.10.2019: Designmesse

Die Designmesse Blickfang schlägt vom 25. bis 27. Oktober wieder einmal im Museum für angewandte Kunst in Wien auf. Diesmal liegt der Fokus auf dem Designland Dänemark. www.blickfang.com





30.10.2019: Weinverkostung im MAK

Am Mittwoch ist das MAK dann Schauplatz der Präsentation der Herkunftsweine des Burgenlandes.

www.weinburgenland.at

26.10. 2019 – Nussbaumpflanzen

Die Buschenschank Weingut Mayer am Nussberg lädt zum Saisonschluss am 26.10. zum Nussbaumpflanzen auf den Nussberg, auch Apfel- und Birnenbäume sollen gepflanzt werden. Die Helferinnen und Helfer erwartet ein gratis Glas Sturm in der Buschenschank.

14 Uhr, Treffpunkt Buschenschank Mayer am Nussberg, gegenüber der Kahlenbergerstraße 210, 1190

www.mayeramnussberg.at

bis 25.1.2020: Ausstellung

Der für seine Benetton-Kampagnen bekannt gewordene Fotograf Oliviero Toscani zeigt in Graz im Atelier Jungwirth bis zum 25. Jänner 2020 sein Projekt "Razza Umana". www.atelierjungwirth.com

26.10.2019: Hochzeitsmesse

Die Plattform "hochzeit.cklick" veranstaltet am 26.10. im Hotel Gabrium in Maria Enzersdorf die Wedding Venture unter dem Motto "Garden Edition", inklusive zwei Live-Trauungen.

www.wedding-venture.at

(24.10.2019)