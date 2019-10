"Geh zum Betriebsrat", lautet oft der Rat unter Kollegen, wenn es Probleme in der Arbeit gibt. Toxisches Betriebsklima, systematische Benachteiligung einzelner Mitarbeiter, Kündigungen aus dem Nichts, respektloser Umgang mit Mitarbeitern und Arbeitsbedingungen, die in krassem Widerspruch zum Kollektivvertrag oder der Betriebsvereinbarung stehen – viele Arbeitnehmer erleben eine oder mehrere dieser Situationen im Laufe ihres Berufslebens. Gut, wenn man in diesen Fällen jemanden an seiner Seite weiß, der einem beratend und unterstützend zur Seite steht und weiß, was zu tun ist. Als Interessensvertretung der Arbeitnehmer erfüllt der Betriebsrat eine wichtige Funktion im Gefüge eines Unternehmens.

Ab fünf stimmberechtigten Arbeitnehmern steht es der Belegschaft grundsätzlich frei, einen Betriebsrat zu wählen, dessen Tätigkeitsbereich im Arbeitsverfassungsgesetz geregelt sind. Unter anderem gehört dazu die Überwachung der Rechtsvorschriften im Unternehmen, der Arbeitnehmerschutz und die Informationspflicht seitens der Betriebsführung bei allen Personalangelegenheiten – der Betriebsrat soll in all diesen Dingen als Bindeglied zwischen der Belegschaft und der Geschäftsführung dienen.

Mit welchen Anliegen waren Sie schon bei Ihrem Betriebsrat? Foto: Regine Hendrich

Stimmen aus dem Forum

Einige STANDARD-User waren selbst im Betriebsrat ihres Unternehmens. Das koste in erster Linie viel Energie, so dieser User:

Seinem Vorgesetzten auf die Zehen zu steigen muss einem liegen und gehört zu den BR-Aufgaben:

Bevorzugung der Betriebsratsmitglieder ist laut Arbeitsverfassungsgesetz untersagt. In staatsnahen Betrieben wie Post und Telekom Austria sind sie dennoch bessergestellt, man orientiert sich hier an "fiktiven Karriereverläufen". Dazu dieser User:

Doch nicht alle sind mit ihrem Betriebsrat zufrieden. Diese Userin bevorzugt mittlerweile ihre Rechtsschutzversicherung:

Als Trauerspiel bezeichnet dieser User den recht ineffizienten Betriebsrat in seinem Unternehmen:

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Betriebsrat?

Was macht dieser gut? Was könnte besser sein? Und was sind Ihre eigenen Erfahrungen als Betriebsrat – was waren die größten Herausforderungen? (aan, 24.10.2019)